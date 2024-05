Trainer brengt live op tv einde aan Feyenoord-geruchten: ‘Vreemd dat ze zich niet gemeld hebben’

Giovanni van Bronckhorst wordt sowieso niet de nieuwe trainer van Feyenoord, zo bevestigt hij maandagavond in het programma Rondo op Ziggo Sport. De oud-trainer van de Rotterdammers werd mondjesmaat gelinkt aan een terugkeer, maar heeft geen belletje gekregen van de Feyenoord-directie.

Van Bronckhorst was anderhalf jaar geleden voor het laatst trainer van een club, bij Rangers FC. Inmiddels staat de Nederlander weer open voor een nieuw avontuur. De oud-linksback is in gesprek met diverse clubs. “Er spelen wel dingen, maar niet in Nederland. Ook Feyenoord niet nee”, verschaft Van Bronckhorst duidelijkheid.

“Heb je geen contact met Feyenoord gehad de afgelopen tijd?”, vraagt Wytse van der Goot zich direct af. “Ik heb heel vaak contact met Feyenoord, maar niet op die manier. Ze weten waar mijn ambities liggen. Mijn ambitie ligt gewoon niet in Nederland als coach”, reageert de trainer. Van Bronckhorst was vier jaar hoofdtrainer van Feyenoord.

“Dat boek Feyenoord is als trainer gesloten”, stelt Van der Goot. “Nou, zeg nooit nooit. Ik heb daar alles gewonnen wat er te winnen valt”, zegt de Feyenoorder. Het is onduidelijk met welke club(s) Van Bronckhorst momenteel in gesprek is. Marco van Basten begrijpt niet waarom Feyenoord geen poging heeft gewaagd: "Ik vind het vreemd dat Feyenoord niet gemeld heeft bij je."

