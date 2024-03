Van der Vaart wil Oranje-international ‘bij zijn strot pakken’: ‘Hij kan de beste speler ter wereld worden’

Rafael van der Vaart vindt dat de potentie heeft om uit te groeien tot de beste voetballer ter wereld. Dat zegt de analist maandagavond in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport.

Malen kent met 13 doelpunten en 4 assists in 31 wedstrijden een prima seizoen voor Borussia Dortmund. Van der Vaart geeft maandag bijzonder hoog op over de 25-jarige aanvaller, die aanstaande woensdag met Dortmund tegenover PSV staat in de achtste finales van de Champions League. De oud-middenvelder denkt echter dat Malen op dit moment niet het maximale uit zijn mogelijkheden haalt.

“Ik vind hem zo goed… Ik heb het al vaker gezegd: het lijkt wel alsof hij niet gelooft… De vraag die ik eigenlijk aan hem wil stellen is: wil je de beste speler van de wereld worden? Want hij heeft echt alles om dat te kunnen worden. Daar ben ik echt honderd procent van overtuigd”, zegt Van der Vaart.

“Ik wil hem bijna bij zijn strot pakken…”, geeft Van der Vaart aan om te illustreren hoe graag hij Malen, goed voor 5 doelpunten in 28 interlands voor het Nederlands elftal, zou willen wakker schudden. “Ik zie in hem echt een megatalent. Het irriteert mij dat hij er niet alles uithaalt. Ik zie een potentie die niemand heeft.”



“Jij hebt wel eens gezegd: als ik alles uit mijn voetbalcarrière had willen halen, dan had ik in mijn leven heel veel moeten inleveren. En dat had jij er niet voor over”, reageert collega-analist Theo Janssen op Van der Vaart. “Misschien heeft hij dat ook niet. Misschien vindt hij het leven eromheen wel belangrijk.”