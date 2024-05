13 maart leidt nog altijd tot teleurstelling bij PSV: ‘Dat we dat zelf niet hebben gezien!’

PSV is de langverwachte kampioen van Nederland. Het terugblikken op een gedenkwaardig seizoen is begonnen en zowel aanvoerder als technisch directeur Earnest Stewart baalt nog altijd van de uitschakeling in de achtste finales van de Champions League door Borussia Dortmund. Valentijn Driessen stelt dat de Eindhovenaren een uitgelezen mogelijkheid op succes in Europa hebben laten liggen.

Voor PSV begon het seizoen al vroeg met de voorronde van de Champions League. Daarin rekende de formatie van coach Peter Bosz eerst overtuigend af met Sturm Graz, alvorens Rangers FC in het Philips Stadion op een hoopje werd gespeeld. PSV verzekerde zich vervolgens in een groep met Arsenal, Sevilla en RC Lens met kunst en vliegwerk van een ticket voor de knock-outfase van het miljardenbal, waarin het in de achtste finales in Borussia Dortmund een tegenstander trof die in eigen land aan het worstelen was. Dat het PSV desondanks niet lukte om de laatste acht te bereiken, kwam dan ook hard aan in Eindhoven.

Artikel gaat verder onder video

Bosz was na de nederlaag in Dortmund (2-0) kritisch op zijn eigen prestatie, maar De Jong is van mening dat zijn trainer ‘overdreven zelfkritisch’ was. Volgens de aanvoerder hadden de spelers in het veld sneller moeten reageren. “Joey (Veerman, red.) ging met hun 10 mee, met Brandt. Hij bleef hem volgen. Mauro Júnior stond in een heel groot gat op het middenveld. Dat we dat zelf niet hebben gezien!”, spreekt De Jong in gesprek met Willem Vissers van de Volkskrant zijn verbazing uit. “Ik zag dat het gebeurde, maar zei niet tegen Joey: schuif maar door. De trainer laat ons daarin vrij. In overleg met de trainer mogen we altijd iets anders doen. In het veld merk je toch vaak het beste of het werkt of niet, of je op tijd pakt. Vaak praten we daarover, met Veerman, Jerdy Schouten of Guus Til. Moeten we het anders doen?”

Dat werd in de return tegen Borussia Dortmund inderdaad van PSV gevraagd, maar gebeurde te laat. De Duitsers plaatsten zich dankzij een 2-0 overwinning, nadat de heenwedstrijd in Eindhoven in 1-1 was geëindigd, voor de kwartfinales en staan nu op de drempel van de eindstrijd. Ze verdedigen dinsdagavond een 1-0 voorsprong tegen Paris Saint-Germain. Volgens Driessen had PSV daar kunnen of misschien wel moeten staan. “Juist op het internationale podium ligt het grote pijnpunt bij het huidige PSV met de onfortuinlijke en onnodige uitschakeling in de achtste finale van de Champions League tegen de inmiddels halve finalist Borussia Dortmund”, zo schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf.

De verslaggever denkt dat het huidige PSV het ‘gouden team’ van 1988 anders écht ‘naar de kroon had kunnen steken’. “Weliswaar was de Europese campagne objectief gezien heel matig, de weg in de Champions League lag open voor PSV om voor een sensatie te zorgen op het kampioenenbal. Nu vallen de prestaties van de twee PSV-ploegen van 1988 en 2024 niet met elkaar te vergelijken. Nog los van de bekernederlaag van PSV bij Feyenoord in de achtste finales in januari na een onthouden strafschop voor Noa Lang na een tackle van Mats Wieffer.” Stewart erkent in gesprek met het Eindhovens Dagblad dat PSV de mogelijkheid had om door te kunnen gaan, maar dat Borussia Dortmund de Eindhovenaren ‘ook delen van de wedstrijd in leven heeft gelaten’.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wanneer is de huldiging van PSV en wat is het programma?

Alle details rondom de huldiging van PSV.