Zelfkritische Luuk de Jong baalt van uitschakeling PSV: 'Was zeker niet onmogelijk vandaag'

PSV-aanvoerder verscheen na de met 2-0 verloren return tegen Borussia Dortmund in de achtste finale van de Champions League balend voor de camera's van RTL. De topscorer van de Eindhovenaren stelt tegenover de zender dat het woensdagavond 'zeker niet onmogelijk' was om de laatste acht van het miljardenbal te bereiken, mede doordat hijzelf een uitgelezen kans op de gelijkmaker liet liggen.

"Je begint natuurlijk niet goed", zegt De Jong met gevoel voor understatement over de eerste helft van de wedstrijd in Dortmund. De thuisploeg liet via Ian Maatsen al na amper een minuut spelen een grote kans op de openingstreffer liggen, maar kwam luttele ogenblikken later via Jadon Sancho alsnog op voorsprong. "Maar in de tweede helft denk ik dat je gewoon domineert", vervolgt de 33-jarige spits.

Met onder meer een sterk invallende Hirving Lozano in het elftal stichtte PSV na de thee een stuk meer gevaar, al beseft De Jong dat er tot zijn uitgelezen kans in blessuretijd geen grote mogelijkheden waren om op gelijke hoogte te komen. "Die kans van mij die moet er ook in. Dan verlies je hier, maar ik denk dat het gezien het spel zeker niet onmogelijk was."

De Jong schoot vlak voor het einde hoog over vanuit kansrijke positie, waarna Marco Reus in de dying seconds het definitieve vonnis velde over de Eindhovenaren. "Ik zie Pepi dat duel winnen en ik neem hem mee", blikt de aanvaller terug op wat zijn moment van glorie had moeten zijn. "Ik zie ze uitstappen en ik zie Teze dus ik denk: 'Ik ga een één-twee aan', en die bal komt voor me. Ik wil hem met links drukken, maar ik hing net iets te ver achterover en die bal raak ik net niet helemaal lekker, waardoor hij omhoog gaat. Die moet op z'n minst op goal, daar baal ik enorm van, ja."

De captain heeft wel een verklaring voor het grote verschil tussen de eerste en de tweede helft: "We kregen niet echt goed de druk erop. Zij hadden heel veel beweging op het middenveld, met Brandt, Sabitzer en Özdemir. Maar vanaf het laatste kwartier van de eerste helft was dat beter en sinds dat moment heb ik het gevoel gehad dat we niet echt meer in de problemen zijn gekomen", stelt de routinier. "Dat is zo zonde. Ik vond ons zo goed voetballen in de tweede helft, maar dan moet je jezelf wel belonen."