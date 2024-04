Bram Nuytinck ontbrak tijdens NEC-feestje: 'De arts zei: Bram, ga naar huis'

was de grote ontbrekende naam tijdens het heldenonthaal bij De Goffert in Nijmegen na de overwinning van NEC op Vitesse. Hij was na de Gelderse derby zo ziek, dat hij meteen onderweg was naar zijn huis in Amsterdam. De aanvoerder van NEC werd afgelopen zondag in de 46ste minuut van het veld gehaald omdat hij helemaal op was.

Na 45 minuten volgemaakt te hebben begon het te dagen voor Nuytinck in de kleedkamer. “Ik wilde daar in eerste instantie de rest van de wedstrijd blijven liggen, maar uiteindelijk besloot ik toch om op de bank te gaan zitten, omdat ik daar wilde zijn als we zouden winnen. Na het eindsignaal ben ik naar de wc gerend. Daar heb ik zeker een half uur gezeten”, aldus de aanvoerder van NEC tegen De Gelderlander.

Artikel gaat verder onder video

Op advies van zijn dokter was Nuytinck niet present tijdens het feestvieren voor De Bloedkuul in Nijmegen. “Ik kon niet meer. De arts zei: Bram, ga naar huis. Ik ben blij dat ik dat heb gedaan. Natuurlijk had ik dat feestje graag mee willen maken, maar als je helemaal naar de klote bent, wil je maar één ding: in bed liggen onder een warme deken. Ik wilde niet dat ik als een slappe vaatdoek tussen de spelers zou staan en alle supporters zich zouden afvragen wat er met mij aan de hand was.”

Ook deelt Nuytinck een anekdote van de uitwedstrijd bij Fortuna Sittard vóór de Gelderse derby. “Ik lag na de wedstrijd tegen Fortuna in het gangpad van de spelersbus, omdat ik helemaal naar de klote was. Ik heb de drie dagen daarop niets gegeten. Ik hield niets binnen. Al mijn energie werd weggezogen en ik kon niet slapen. En daar kwamen ook nog eens privéproblemen bovenop. Het waren echt kutdagen.”

Toen Nuytinck ziek in bed lag na de uitwedstrijd in Zuid-Limburg, moest zijn vrouw naar het ziekenhuis en een operatie ondergaan vanwege complicaties na de bevalling. Hun pasgeboren dochter, die net één week oud was, werd opgenomen wegens gezondheidsproblemen. Al met al heftige weken voor de verdediger van NEC. Het gaat inmiddels goed met het gezin.

“Dat is voor mij het allerbelangrijkste”, legt Nuytinck verder uit. “Toen ik zondag (na de derby tegen Vitesse, red.) thuiskwam en mijn gezin zag, was alles weer goed. “Ik heb na de wedstrijd mezelf vaak de vraag gesteld: had ik moeten spelen? En ik denk dat ik dat de volgende keer toch weer zou doen. Ik wilde deze wedstrijd zó graag spelen. De derby leeft niet alleen ontzettend bij de supporters, maar ook bij mij. Het is een van de redenen dat ik ben teruggekeerd bij NEC.”

