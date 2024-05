Vitesse bereikt bizarre mijlpaal met crowdfunding: 'Maar we zijn er nog niet'

Vitesse heeft al één miljoen euro ingezameld door middel van crowdfunding. De club verkeert in grote financiële problemen, maar door geld in te zamelen hoopt Vitesse op de been te blijven. Inmiddels is er al een historische grens gepasseerd van één miljoen euro. Theo Janssen heeft een videoboodschap voor de supporters van de Gelderse club.

Janssen heeft een cultstatus verweven als rasechte Arnhemmer. De oud-voetballer is enorm blij met alle donaties die de club heeft gekregen, maar hij heeft nóg een boodschap voor de voetballiefhebbers: blijf doneren. “Hoi Vitessenaren, de miljoen is bereikt! Daar zijn we heel dankbaar voor, en trots op. Dus dankjewel, maar we zijn er nog niet. Blijf alsjeblieft doneren.”

De actie om geld op de halen voor de Eredivisionist werd donderdagochtend gestart. Binnen dertig uur tijd heeft de club dus al één miljoen euro verzameld. Halverwege mei wordt er een uitspraak gedaan of Vitesse de licentie mag behouden.

