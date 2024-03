'AZ neemt afscheid van 81-voudig international en heeft opvolger al in huis'

AZ neemt aan het eind van het seizoen afscheid van eerste doelman , zo meldt het doorgaans goed ingevoerde X-account AZAlerts. De 31-jarige Australiër beschikt over een aflopende verbintenis en kan dus transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever. In de persoon van de talentvolle Rome Jayden Owusu Oduro hebben de Alkmaarders de opvolger van de 81-voudig Australisch international bovendien al in huis, zo wordt gemeld.

Ryan werd in de winterstop van het seizoen 2022/23 door AZ binnengehengeld. De club telde een bescheiden transfersom van een half miljoen euro neer om de gelouterde sluitpost over te nemen van FC Kopenhagen, kort nadat hij als eerste keeper van Australië op het WK in Qatar in actie was gekomen. The Socceroos overleefden daar een groep met Frankrijk, Tunesië en Denemarken, maar strandden in de achtste finale tegen de latere wereldkampioen Argentinië.

Sindsdien speelde Ryan in alle competities 56 duels namens AZ, waarmee hij in zijn eerste jaar op de vierde plaats in de Eredivisie eindigde én de halve finale van de Conference League bereikte. Daarin was West Ham United, de latere winnaar, een maatje te groot voor de Alkmaarders. Ryan onderscheidde zich in de kwartfinale van dat toernooi door in de penaltyserie tegen Anderlecht de inzetten van Jan Vertonghen en Killian Sardella te keren.

Afgaande op de berichtgeving van AZAlerts, mag de talentvolle Owusu-Oduro zich volgend seizoen laten zien als eerste doelman. De 19-jarige sluitpost maakte vorig seizoen deel uit van het AZ Onder-19 dat op indrukwekkende wijze beslag legde op de UEFA Youth League. Dit seizoen speelt hij zijn wedstrijden voornamelijk voor Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie, maar mocht hij bij absentie van de geblesseerde Ryan in december zijn debuut in de hoofdmacht maken. In totaal staat Owusu-Oduro nu op zeven wedstrijden in het eerste elftal van AZ.

Mathew Ryan is bezig aan zijn laatste maanden in Alkmaar. Zo bevestigen bronnen aan AZAlerts. De doelman mag komende zomer transfervrij vertrekken uit Alkmaar. Het is aannemelijk dat jeugdexponent… pic.twitter.com/mgSiplweqD — AZAlerts ⚡️ (@AZAlertss) March 29, 2024

