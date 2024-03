Perez weet niet wat hij ziet en ergert zich: ‘Dan denkt hij dat hij heel mans kan zijn’

Kenneth Perez heeft zich zitten ergeren aan het gedrag van AZ-doelman Matthew Ryan in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De Australiër pakte in de tweede helft uit met een fraaie redding op een kopbal van Tobias Lauritsen, maar volgens Perez stelde het allemaal niet heel veel voor. De Deense analist verbaasde zich vooral over de reactie van Ryan na diens redding.

AZ was er zaterdagavond alles aan gelegen om de derde opeenvolgende competitiezege in de wacht te slepen. De Alkmaarders hadden met de overwinningen op Fortuna Sittard en Ajax vertrouwen getankt voor het affiche in Rotterdam, maar moesten uiteindelijk genoegen nemen met een punt. AZ opende in de eerste helft nog wel de score, maar Sparta drong in de tweede helft meer en meer aan. Zo was Lauritsen nog vóór de gelijkmaker al dicht bij een treffer. De boomlange spits zag zijn inzet echter gekeerd worden door Ryan.

Perez vindt het overdreven om te zeggen dat Sparta ‘veel’ kansen kreeg tegen AZ. Ook over de redding van Ryan op de kopbal van Lauritsen heeft de Deen dus zijn bedenkingen. “Die kopkans die Ryan redt, daar zat toch bijna geen kracht in die kopbal? En die Ryan gaat dan helemaal uit zijn dak omdat hij eindelijk een keer een redding verricht”, zei Perez zondagavond in het programma Dit was het Weekend op ESPN. “Dan denkt hij dat hij heel mans kan zijn. Dat zie je niet in de herhaling, maar dan gaat hij naar de backs toe van ‘je moet korter zitten’. Het is een goede redding, maar er zat toch niet heel veel kracht achter? Als dit wordt gezien als een hele grote kans… Dat vond ik niet.”

Ryan moest niet lang nadat hij een treffer van Lauritsen nog wist te voorkomen alsnog vissen. De doelman was kansloos op een kopbal van Arno Verschueren, die Sparta daarmee een punt bezorgde. AZ zag de voorsprong op AZ daardoor slinken tot vier punten. De Alkmaarders spelen komende zondag tegen Excelsior.