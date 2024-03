Teleurstelling voor jonge Sparta-fan: 'Dit kan toch niet waar zijn?'

Een jonge supporter van Sparta Rotterdam dacht zaterdagavond een leuk souvenirtje over te houden aan het thuisduel van zijn favoriete club tegen AZ, maar kwam bedrogen uit. De fan ving een bal die in de eerste helft hoog over het doel van AZ-keeper werd geschoten, maar mocht het speeltuig tot zijn spijt niet houden.

ESPN-presentatrice Hélène Hendriks laat in de rust van het duel op Het Kasteel de beelden nog even zien van het jongetje, die na de mislukte doelpoging de bal snel in een plastic tas stopte. Even later werd het kind echter gesommeerd de bal terug te bezorgen en is te zien hoe hij zelfs (met vermoedelijk zijn vader) bij een Sparta-official werd geroepen. "Wij dachten: dat kan toch niet waar zijn?", zegt Hendriks.

AZ kwam in de eerste helft van het duel op een 0-1 voorsprong door een treffer van Yukinari Sugawara. Volg hier live het verslag van de tweede helft van de wedstrijd op Het Kasteel.