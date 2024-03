Foto van jonge, bebloede supporter bij Heerenveen - Feyenoord: 'Ik neem mijn kinderen niet meer mee'

Op sociale media gaat een foto rond van een jonge supporter van sc Heerenveen, die hevig bloedde rond de wedstrijd tegen Feyenoord. De foto zorgt voor woeste reacties, maar over de achtergrond van de verwondingen is nog niet veel bekend.

Het was na afloop onrustig in het Abe Lenstra Stadion. Op beelden was te zien dat fanatieke Heerenveen-supporters het uitvak opzochten en op de andere tribunes, waar ook de nodige Feyenoorders zaten, op zoek gingen naar supporters met een voorliefde voor de Rotterdamse club.

Het supportersgeweld zou hebben geleid tot de verwondingen bij een jonge fan. "Momenteel is onbekend of dit door een mede Heerenveen- of een Feyenoordsupporter op het thuisvak is gekomen", schrijft een fanaccount op X.

