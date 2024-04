FC Twente laat op doelpuntrijke avond in Heerenveen na om AZ op zeven punten te zetten

FC Twente heeft op bezoek bij sc Heerenveen niet volledig weten te profiteren van de enorme uitglijder van AZ, dat eerder op de avond met 5-0 werd afgedroogd door Heracles Almelo. In het Abe Lenstra Stadion leidde de ploeg van trainer Joseph Oosting na een knotsgekke eerste helft met 2-3, maar kwam de thuisploeg in het tweede bedrijf door een benutte strafschop van terug tot een 3-3 gelijkspel. Daarmee laten de Tukkers na om de Alkmaarders op zeven punten achterstand te zetten in de strijd om de derde plaats in de Eredivisie.

Spectaculaire eerste helft

De Tukkers kenden een vliegende start, waardoor na amper een kwartier voetballen al een 0-2 voorsprong op het scorebord stond. Na een vlijmscherpe counter kwam Ricky van Wolfswinkel naar binnen om met zijn linkerbeen loepzuiver raak te schieten in de verre hoek. Binnen een mum van tijd zorgde Daan Rots, die bij de 0-1 voor de assist zorgde, voor de dubbele marge. Na zwak uitverdedigen van Oliver Braude kreeg Rots de bal voor zijn voeten en schoot hij de bal in de korte hoek via de binnenkant van de paal in het doel. Heerenveen was echter niet van plan de handdoek in de ring te gooien. Na een voorzet van Osame Sahraoui knikte Ion Nicolaescu, die de voorkeur kreeg boven Pelle van Amersfoort, de bal tegen de touwen voor de snelle aansluitingstreffer. Tien minuten voor rust bracht Robin Pröpper de marge weer op twee doelpunten met een intikker, maar opnieuw kwamen de Friezen snel terug. Sahraoui schoot vanaf 20 meter schitterend raak in de verre hoek achter Lars Unnerstall.

Artikel gaat verder onder video

Sleutelrol VAR

De VAR eiste een belangrijke rol op in de tweede helft. Eerst kreeg Twente geen strafschop nadat Pröpper duidelijk werd vastgehouden door Thom Haye. Alex Bos en de VAR zagen er geen penalty in. Enkele minuten later gaf Bos ook geen strafschop aan Heerenveen, maar dit keer greep de VAR wel in. Een doelpoging van Van Amersfoort werd met de hand geblokt door Pröpper en nu ging de bal uiteindelijk wel op de stip. Haye verzilverde dit buitenkansje en bracht zijn ploeg weer op gelijke hoogte, 3-3. Het tempo van de wedstrijd ging hierna wat naar beneden. Toch kreeg de ploeg van Joseph Oosting een enorme kans op de voorsprong. Sem Steijn draaide geweldig weg en stond ineens voor de keeper. Steijn stuitte echter op Mickey van der Hart. Vlak voor tijd kreeg Twente opnieuw de ultieme kans om de wedstrijd te winnen. Invaller Naci Ünüvar ging in zijn eentje op Van der Hart af, maar hij schoot de bal naast.

Ondanks dat de Tukkers niet hebben gewonnen, wordt het gat met AZ vergroot tot vijf punten. Hiermee lijkt Twente een aardige stap te zetten richting Champions League voetbal. Heerenveen kwam knap terug van een achterstand, maar ziet de play-offs steeds verder uit zicht raken. De achterstand met Sparta bedraagt nu vier punten. Twente komt zaterdag weer in actie tegen Fortuna Sittard. De ploeg van Kees van Wonderen moet zondag een thuiswedstrijd spelen tegen FC Utrecht.