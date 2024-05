Bosz smeedt plannen voor nieuw seizoen: ‘Dat zal volgend jaar beter moeten’

Peter Bosz is na het binnenhalen van de landstitel met PSV begonnen met het kijken naar volgend seizoen. De oefenmeester verwacht dat het raamwerk nu staat in Eindhoven, waardoor hij volgend seizoen niet alles van de grond af moet opbouwen.

“Ik denk niet dat we opnieuw hoeven te beginnen”, geeft Bosz aan in gesprek met Voetbal International. “Ik vind ook dat je bij Arne (Slot, red.) kon zien dat hij niet opnieuw is begonnen, ik bedoel: daar stond een heel duidelijk raamwerk.” Zo’n raamwerk hoopt de oefenmeester volgend seizoen ook in Eindhoven op te kunnen voortborduren. Hoe hij dat wil doen? “Door te proberen zo weinig mogelijk spelers te laten gaan. En als ze wel vertrekken, moeten we daar hele goede spelers voor terughalen.”

Bosz weet wel waar de grootste uitdaging bij het volgende seizoen ligt. “Iedere speler die nu bij PSV zit, heb ik zien groeien afgelopen seizoen. De grootste uitdaging, denk ik, zal zijn: kunnen we de mindset van die jongens zo krijgen dat ze dit weer opnieuw kunnen opbrengen. Want we hebben heel hard gewerkt en we zijn heel kritisch geweest. Ik ook. Waar ik ze nu gelukkig mag loven en prijzen, ben ik natuurlijk intern op de kleinste lullige dingetjes bikkelhard.”

Hoewel Bosz hoopt volgend jaar de titel te prolongeren, denkt hij niet dat de prestatie van dit jaar geëvenaard of overtroffen zal worden. “Maar dat hoeft ook niet. Dan kun je nog steeds kampioen worden. Stel dat we straks 93 punten halen. In de hele historie van de Eredivisie is dat straks misschien twee keer voorgekomen. Het zou raar zijn als het een jaar later voor de derde keer gebeurt.” Desondanks neemt dat niet weg dat de trainer nog genoeg ruimte voor verbetering ziet. “Ik denk aan het rendement, het benutten van kansen. We zijn boven de honderd doelpunten uitgekomen dit seizoen, en dan hebben we natuurlijk ook nog ongelofelijk veel kansen gemist. Dus dat rendement zal omhoog moeten”, besluit hij.

