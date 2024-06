Bakayoko laat zich uit over toekomst: ‘Het enige wat ik kwijt kan…”

is blij dat hij afgelopen zomer niet is vertrokken bij PSV, vertelt hij in gesprek met Het Nieuwsblad. De Belg stond destijds in de belangstelling van verschillende clubs, maar besloot in Eindhoven te blijven om voor het kampioenschap te gaan.

Bakayoko had vorig jaar voor vijftien miljoen euro naar Paris Saint-Germain of voor veertig miljoen euro naar Brentford gekund. Uiteindelijk koos hij ervoor bij PSV te blijven. “Dat was de goede keuze, ja. Welke ploeg ook aan mijn mouw aan het trekken was, het was niet het juiste moment. Ik wilde kampioen worden met PSV en dat is gelukt.”

Artikel gaat verder onder video

Of het deze zomer wel het juiste moment is voor een overstap, wil de Belg zich nog niet over uitlaten. “Het enige wat ik kwijt kan, is dat ik volgend jaar ergens op een voetbalveld zal staan.” Een van de mogelijke bestemmingen van de aanvaller, is Bayern München. De Duitsers stelden deze week Vincent Kompany aan als nieuwe trainer. Hij wilde Bakayoko vorig jaar al naar Burnley halen.

“Ik kreeg vorig jaar een telefoontje van Kompany, inderdaad”, geeft de buitenspeler aan. “Hij legde toen zijn visie op voetbal uit. Dat was mooi. Ik verduidelijkte mijn visie. Het was een goed gesprek, maar dat was dus vorige zomer.” Naast Bayern München zouden ook Arsenal en het Liverpool van Arne Slot het in de Belg zien zitten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Aanbieding van PSV blijkt niet goed genoeg: vertrek uit Eindhoven is een feit

PSV ziet een speler vertrekken: 'Hij past met zijn karakter en speelstijl binnen het door ons geschetste profiel.'