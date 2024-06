Enorm ambitieuze PSV’er: ‘Wil binnen vijf jaar dicht bij het winnen van de Ballon d’Or zijn’

hoopt binnen vijf seizoenen een kanshebber te zijn voor de Ballon d’Or. De buitenspeler van PSV kende een uitstekend seizoen in Eindhoven en hoopt zich in de komende jaren op dezelfde voet verder te ontwikkelen.

“In de komende vijf jaar wil ik dicht bij het winnen van de Ballon d’Or zijn”, laat Bakayoko weten in gesprek met The Athletic. “Ik zal mijn best doen en dan zien we waar dit eindigt, maar ik wil mezelf geen grenzen stellen. Ik wil niet zeggen, ‘ik weet nog dat ik de Ballon d’Or won’, of iets in die richting. Ik wil blijven gaan.”

Op het veld vindt Bakayoko het totaal niet interessant wie zijn tegenstander is. “Dat maakt me niet uit. Ik denk niet: ‘Deze jongen is beter dan die en die’. In plaats daarvan is het: ‘Ik heb de bal gekregen, hij moet de bal van míj afpakken’. Als ik de bal krijg, kan ik naar links of naar rechts… Maar hij moet zich aan mij aanpassen aangezien ik me aan niemand wil aanpassen.”

Bakayoko is erg gelukkig met Peter Bosz als trainer bij PSV. “Ik ben heel blij en ik heb geluk dat ik een trainer heb die me de vrijheid geeft om te doen wat ik wil. Ik wil namelijk helemaal niet meeverdedigen. Dat zorgt ervoor dat je niet kunt aanvallen”, besluit hij.

