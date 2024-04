Van 't Schip onthult op welke datum Henderson officieel terugkeert in Ajax-selectie

keert tegen FC Volendam terug in de selectie van Ajax, zo verzekert John van ’t Schip woensdagavond in de voorbeschouwing van de wedstrijd tegen Excelsior. De routinier ontbrak de afgelopen weken, maar keert in de eerstvolgende wedstrijd van de Amsterdammers terug in de ploeg.

De verwachting was dat Henderson vandaag, in ieder geval als bankzitter, terugkeerde bij de selectie van Van ’t Schip. Wie naar het wedstrijdformulier kijkt, ziet dat de Engelsman nergens te bekennen is. “Hij is er sinds twee trainingen weer bij, dat is gewoon te kort”, begint de oefenmeester van Ajax tegenover Hans Kraay junior van ESPN.

“Hij heeft een langere tijd nodig om naar Volendam toe te werken, dus dat komt beter uit. Anders had hij vandaag hooguit een invalbeurt kunnen maken. In het proces van hem, en van ons, was dat niet juist geweest”, gaat Van ’t Schip verder.

Op het kunstgras in Volendam maakt Henderson zijn rentree, zo meldt de Ajax-trainer. “Volendam haalt hij”, reageert de hoofdcoach stellig. De van Al-Ettifaq overgekomen middenvelder ontbrak de afgelopen vier wedstrijden bij Ajax. De beoogde leider van de Amsterdammers liep een blessure op toen hij op pad was met de nationale ploeg.

