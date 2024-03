Anton Gaaei onthult wat Jordan Henderson tegen hem zei na uiterst pijnlijke wissel

heeft in gesprek met AjaxTV teruggeblikt op de moeilijke periode die de Deense verdediger achter de rug heeft. De rechtsback werd onlangs door John van 't Schip na ruim een half uur spelen gewisseld tegen AZ, omdat de verdediger een aantal keren door de mand viel tegen de Alkmaarders. Gaaei ontving steun na dat duel.

De wissel tegen AZ was voor Gaaei niet het enige zware moment dit seizoen, want de vleugelverdediger werd eerder in de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord (0-4) ook al na een half uur spelen naar de kant gehaald. Destijds was het Maurice Steijn die met de wissel een mentale tik uitdeelde aan de Deen: "Natuurlijk had ik een rotgevoel, ook omdat het de tweede keer was", legt Gaaei uit. "Ook al maakte ik fouten die wedstrijd, ik deed aanvallend ook een paar goede dingen. Het kwam hard bij me aan, maar de trainer legde me daarna uit waarom hij het had gedaan."

Sivert Mannsverk en Jordan Henderson steunden de Deense zomeraanwinst van Ajax veel, zo heeft de voetballer bij AjaxTV bekendgemaakt: "Mannsverk en aan paar anders speler kwamen naar me toe en lieten weten dat ze er voor mij waren. Dat was heel aardig van ze. Vooral met Mannsverk praat ik vaak", zegt Gaaei, die ook bemoedigende woorden kreeg van Henderson na zijn pijnlijke wissel: "Hij zei dat ik een goede speler ben, maar dat ik mijn zelfvertrouwen terug moet vinden. Het gaat allemaal om zelfvertrouwen en dat is wat ik nu nodig heb. Ik moet blijven lachen en niet opgeven. Ik ben blij dat mensen om mij heen en bij de club mij veel steun bieden", geeft de 21-jarige verdediger toe.

De verdediger besloot na de wedstrijd tegen AZ al zijn foto's te verwijderen van zijn Instagram-account, aangezien hij zag dat er veel reacties werden geplaatst na het duel in het AFAS Stadion. De Deen wilde hiermee de forse kritiek van de supporters van Ajax ontwijken.