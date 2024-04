Spaan pleit voor langer verblijf omstreden Ajax-aankoop: ‘Dat krijgen ze niet van huis uit mee’

Henk Spaan hoopt nadrukkelijk op een langer verblijf van bij Ajax. De Deense verdediger maakte afgelopen zomer voor een paar miljoen euro de overstap naar de Nederlandse recordkampioen, maar is nadien nog geen moment onomstreden geweest. Gaaei is mogelijk een van de vele zomeraankopen die na dit seizoen weer mogen vertrekken, maar Spaan hoopt dat Ajax hem nog een kans geeft.

4,5 miljoen euro telde Ajax neer voor de komst van Gaaei. De Deen moest in Amsterdam de strijd aangaan met Devyne Rensch, maar zou uiteindelijk veel meer spelen dan verwacht. Niet altijd even succesvol, op z’n zachtst gezegd. Zo werd Gaaei in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord in september halverwege de eerste helft al naar de kant gehaald door toenmalig trainer Maurice Steijn en ook op bezoek bij AZ werd hij door John van ’t Schip nog voor het rustsignaal vervangen. Het ging Gaaei niet in de koude kleren zitten en hij had een paar dagen nodig om die mentale tikken een plek te geven.

Dat is de Deen gelukt. Hoewel er nog genoeg op hem valt aan te merken, behoorde hij in de voorbije weken tot een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax. Spaan zag Gaaei ook in de thuiswedstrijd tegen Excelsior van afgelopen woensdag goed invallen. “In het laatste kwartier werd de hoop op een punt voelbaar. Het was te merken aan de aanmoedigingen, aan de langzaam leeglopende longen van Excelsior, aan het steeds snellere ingooien van Hato, aan de sprints van Gaaei en aan de passing van Van den Boomen. Ajax had gewoon meer conditie met z’n tienen dan de elf van Excelsior. Opnieuw zag ik dat Gaaei moet blijven”, schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten in Het Parool.

Volgens de columnist heeft Gaaei een ‘gedrevenheid’ die Ajax-spelers niet ‘van huis uit’ meekrijgen. “De jongen viel goed in met de voorzet op het hoofd van Taylor als hoogtepunt”, zo klinkt het. Als het aan Spaan ligt, gaat Gaaei ook volgend seizoen de strijd aan met Rensch. Laatstgenoemde is ook dit seizoen regelmatig het mikpunt van kritiek, maar Spaan ziet hem inmiddels een stuk beter voor de dag komen dan een paar maanden geleden. “Ik las iets over het ‘blok’ van Ramaj, Hato, Taylor en Brobbey dat het fundament onder het nieuwe Ajax moet worden, maar wat mij betreft hoort Rensch daarbij. Hij speelt stukken beter dan een halfjaar geleden”, aldus Spaan. Rensch maakte tegen Excelsior de openingstreffer en leidde de late gelijkmaker van Chuba Akpom in.

