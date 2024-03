Veelbesproken Ajax-verdediger verklaart drastisch besluit: 'Wilde niet negatief beïnvloed worden'

heeft uitgelegd waarom hij nog tijdens het uitduel bij AZ besloot om zijn Instagram-account te deactiveren. De Deense rechtsback werd in Alkmaar, alweer voor de tweede keer dit seizoen, nog voor rust gewisseld en besloot nog voor het laatste fluitsignaal had geklonken om zijn account op het sociale medium 'op zwart' te zetten.

Na 36 minuten spelen had John van 't Schip genoeg gezien in het AFAS Stadion en haalde hij Gaaei naar de kant ten faveure van Ahmetcan Kaplan. Daarmee trad hij in de voetsporen van zijn voorganger Maurice Steijn, die hetzelfde met Gaaei deed in De Klassieker tegen Feyenoord in september, zij het in de 32e minuut. Op het moment dat Van 't Schip ingreep stond het al 1-0 voor de Alkmaarders, door een vroege treffer van Ruben van Bommel waarbij Gaaei er niet goed uitzag. Ook zonder de Deen in de ploeg kon Ajax het tij vervolgens niet keren: Van Bommel scoorde na rust opnieuw en bepaalde de eindstand daarmee op 2-0.

Gaaei legt uit waarom hij nog voor de wedstrijd afgelopen was zijn Instagram deactiveerde: "Ik had nog niks gelezen maar ik zag ddat er veel comments bij mijn foto's stonden", begint de Deen. "Die heb ik niet gelezen, omdat ik wist dat het geen aardige berichten zouden zijn. Toen heb ik mijn account gedeactiveerd, maar niet verwijderd. Ik wilde gewoon niet negatief beïnvloed worden", klinkt het.

Na de pijnlijke wissel in Alkmaar liet Ajax Gaaei buiten de selectie voor het thuisduel met FC Utrecht. Daarmee leken de vermoedens van een aantal analisten, die uitspraken dat de Ajax-loopbaan van de 21-jarige back er weleens op zou kunnen zitten, uit te gaan komen. Tegen Fortuna Sittard (2-2) en uit bij Aston Villa (4-0 verlies) kwam hij echter weer als invaller binnen de lijnen, waarna Gaaei afgelopen weekend op bezoek bij Sparta Rotterdam (2-2) zelfs weer een basisplaats kreeg toebedeeld. Gisteren (maandag) maakte hij bovendien ook zijn rentree op Instagram, zoals hieronder te zien.