Driessen bespreekt mogelijke transfer Van Dijk en wijst naar 'slechtste voorbeeld' Henderson

bereidt zich momenteel met het Nederlands elftal voor op de start van het Europees Kampioenschap in Duitsland, maar in Spanje wordt zijn naam nadrukkelijk in verband gebracht met een verhuizing naar Saudi-Arabië. Al-Nassr zou van de aanvoerder van Liverpool en het Nederlands elftal de best betaalde verdediger ter wereld willen maken. Valentijn Driessen acht het verstandig als Van Dijk kijkt naar hoe het zijn voormalig teamgenoot is vergaan.

De Engelsman trok vorig jaar de deur van Anfield achter zich dicht en vertrok naar Al-Ettifaq in Saudi-Arabië. De beslissing van Henderson om het Europese continent in te ruilen voor een avontuur in het land in het Midden-Oosten kwam hem in zijn thuisland op heel veel kritiek te staan. Henderson had zich als Liverpool-speler hard gemaakt voor de lhbtiq-gemeenschap, die in Saudi-Arabië juist niet wordt geaccepteerd. De middenvelder vertrok desondanks naar de Saudi Pro League, maar vond het na een halfjaar alweer mooi geweest. Henderson keerde in januari bij Ajax terug in Europa.

Artikel gaat verder onder video

Wat gaat Van Dijk doen? Het Spaanse Marca pakte donderdagavond uit met de vermeende interesse van Al-Nassr in de verdediger. De club van Cristiano Ronaldo en Sadio Mané zou zelfs al met het management van Van Dijk hebben gezeten en een voorstel hebben ingediend dat van de aanvoerder van Liverpool en Oranje de best betaalde verdediger ter wereld zou maken. “Als hij er nog wat nullen bij wil hebben op de bankrekening wel, als hij serieus wil blijven voetballen niet”, zo reageert Jeroen Kapteijns in de podcast Kick-off EURO 2024 van De Telegraaf op de vraag of Van Dijk moet ingaan op de Saudische interesse.

Als Driessen in Van Dijks schoenen had gestaan, zou hij ‘liever’ met Arne Slot nog een jaar doorgaan bij Liverpool. “Dan komt het geld van Al-Nassr wel een jaar later.” Presentator Pim Sedee moest door de berichten uit Spanje terugdenken aan de commotie rond het WK van 2022 in Qatar. Toen stond de schending van de mensenrechten in dat land centraal en was er ook veel discussie rond het Nederlands elftal, bijvoorbeeld over het wel of niet dragen van de regenboog-aanvoerdersband. “Het slechtste voorbeeld in vele opzichten is natuurlijk Jordan Henderson”, zegt Driessen. “Dat is natuurlijk de man die zich ook altijd inspande voor de lhbtiq, maar toen hij eenmaal die dollartekens in zijn ogen zag verschijnen wist hij niet hoe snel hij naar Saudi-Arabië moest gaan.”

Van Dijk heeft bij Liverpool een contract tot volgend jaar zomer. Hij nam vorig jaar de aanvoerdersband over van Henderson. De Nederlander deed zijn landgenoot Slot onlangs nog de belofte dat hij de opvolger van Jürgen Klopp met open armen zal ontvangen op Anfield.

