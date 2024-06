Van Hooijdonk vol lof over uitblinkende Oranje-doelman Verbruggen: ‘Dat is het allermoeilijkste’

Analist Pierre van Hooijdonk was na afloop van Polen – Nederland (1-2) lovend over Oranje-doelman . De keeper van Brighton & Hove Albion was met 21 jaar en 303 dagen oud bovendien de op een na jongste doelman ooit tijdens een EK-wedstrijd.

“Ongelooflijk hè”, begint presentator Gert van 't Hof over de prestatie van de talentvolle keeper. “Ja, een geweldige wedstrijd met een paar echt goede reddingen”, reageert Van Hooijdonk, die vooral lyrisch was over de redding van Verbruggen op de inzet van invaller Karol Swiderski in de 89ste minuut. “Met name deze, eigenlijk sta je op het verkeerde been als keeper in die hoek. Je gaat automatisch iets naar links en dan moet je eigenlijk terug en dat is het allermoeilijkste. Hij pakt die bal echt geweldig met zijn rechterhand.”

Verder maakte Verbruggen ook een goede indruk op de analist. “De ballen die hij tegen moest houden, die heeft hij tegengehouden. Aan de bal heeft hij één matige trap door het midden gehad, maar voor de rest heeft hij alles prima verwerkt. Dus een hele goede wedstrijd van onze keeper”, besluit Van Hooijdonk.

