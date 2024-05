Mbappé kijkt terug in de tijd: 'Dat wens ik niemand toe'

maakt hoogstwaarschijnlijk ergens in de komende weken zijn transfer naar Real Madrid bekend, maar het had er ook eerder van kunnen komen. In 2021 probeerde De Koninklijke de Franse ster al in te lijven.

De Spaanse grootmacht probeerde met een bod van 160 miljoen Paris Saint-Germain en Mbappé te overtuigen. Deze deal had bijna plaatsgevonden, totdat de Franse aanvaller ervoor koos om voor drie jaar bij te tekenen in Parijs.

In een interview met CNN wordt Mbappé gevraagd of hij daarmee de juiste keuze heeft gemaakt. "Het ging niet alleen om PSG, het ging ook over het WK in Qatar. Er speelde veel. Het was een belangrijke en moeilijke beslissing, maar ik heb er geen spijt van."

Mbappé benadrukt hoe lastig het was om het middelpunt te zijn van zo'n transfersaga. "In een carrière moet je soms moeilijke keuzes maken. Dat heb ik gedaan en ik werd topscorer van PSG. Ik wil vooral de positieve dingen onthouden. Alles rondom de transfergeruchten, dat was geen makkelijke situatie: ik wens dit niemand toe."

