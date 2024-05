‘Ajax en PSV tonen concrete interesse in talentvolle buitenspeler van Anderlecht’

Ajax en PSV hebben interesse in de vijftienjarige Jayden Onia Seke van RSC Anderlecht. De vleugelspeler geldt in België als groot talent en is met name op gebied van techniek erg sterk.

Volgens Het Nieuwsblad zijn zowel Ajax als PSV concreet voor Onia Seke. De Belg vierde begin mei zijn vijftiende verjaardag, waarna hij een profcontract mag tekenen. Verschillende Europese topclubs zouden al naar het talent hebben geïnformeerd, maar alleen Ajax, PSV en Lille zijn echt concreet. Ook Anderlecht heeft nog goede hoop de vleugelspeler langer aan zich te kunnen binden.

Artikel gaat verder onder video

Waar een Belgische vleugelspeler momenteel snel zal worden vergeleken met Jérémy Doku, lijkt Onia Seke daar volgens een jeugdtrainer helemaal niet op. “Doku heeft volgens mij meer pure snelheid. Jayden is vooral technisch zeer sterk en heeft een heel goede individuele actie. Hij is ook doelgericht en pikt geregeld zijn doelpuntjes mee. Door zijn tweevoetigheid kan hij zowel vanaf rechts als vanaf links naar binnen komen of buitenom gaan. Dat maakt hem onvoorspelbaar. Alleen is hij, wat gezien zijn leeftijd geen schande is, soms nog iets te onstuimig.”

Afgelopen seizoen kwam de vleugelspeler uit voor het Onder 18-elftal van Anderlecht. De verwachting is dat hij, mocht hij blijven, spoedig kan aansluiten bij RSCA Futures, het tweede elftal van de ploeg uit Brussel.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang houdt pijnlijk shirt over Ajax omhoog en waarschuwt alle supporters van Feyenoord

Noa Lang hield tijdens de huldiging van PSV in het centrum van Eindhoven een opvallend shirt omhoog.