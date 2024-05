Hongaarse jeugdploeg boekt 43-1 zege op laatste speeldag en kroont zich in bizar scenario kampioen op doelsaldo

Er heeft zich afgelopen weekend een bijzonder tafereel voorgedaan in de Hongaarse jeugdcompetities. Het Onder 14-elftal van Kerekegyházi SE is op de laatste speelronde kampioen geworden, maar om die titel binnen te halen moest er wel héél veel worden gescoord.

Op de voorlaatste speeldag ging Kerekegyházi met 2-1 onderuit bij de leeftijdsgenoten van titelconcurrent Miklósi GYFE. Daardoor gingen beide ploegen met gelijke punten de laatste wedstrijd in, maar Miklósi had met een positief doelsaldo van 130 een voordeel ten opzichte van Kerekegyházi, dat ‘maar’ negentig doelpunten in de plus stond.

Door de 1-0 zege van Miklósi moest Kerekegyházi met liefst 42 doelpunten verschil winnen om kampioen te worden. Gelukkig voor hen speelden ze tegen de nummer laatst, die in de vijftien voorgaande wedstrijden liefst 156 doelpunten tegen had gekregen. Uiteindelijk wist Kerekegyházi het duel bizar genoeg met 43-1 te winnen, wat precies genoeg was voor het kampioenschap.

