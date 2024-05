Pascal Jansen vult één naam alvast in bij Oranje: 'Hij moet altijd spelen'

Pascal Jansen zou altijd opstellen als hij bondscoach van het Nederlands elftal was. De voormalig trainer van AZ is enorm onder de indruk van ontwikkeling van de middenvelder van AC Milan, die hij in Alkmaar onder zijn hoede had.

Jansen denkt dat Reijnders al sinds zijn tijd bij AZ enorme stappen zet als middenvelder. “Het jaar dat wij play-offs voor Europees voetbal speelden, had hij vijftig procent van de tijd gespeeld”, begint de oefenmeester over Reijnders bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. “Het jaar erna is hij alle 54 wedstrijden begonnen. Je zag daarin een stijgende lijn. Waar wij over gesproken hebben, is dat je als complete middenvelder ook moet leven zonder bal. Dat vond hij iets minder interessant, maar dat heeft hij uiteindelijk wel omarmd. Ik denk dat hij daarom in de Serie A goed tot zijn recht komt.”



“Wat ik zijn laatste jaar bij AZ heb ervaren, is gewoon heel bijzonder”, gaat Jansen verder. “Hij zat gewoon elke dag bij de beste drie. Écht elke dag met de intrinsieke motivatie en de drive trainen en spelen, maar ook enorm veel liefde voor het spel. Hij is echt een liefhebber, dag en nacht kun je hem wakker maken om te gaan spelen. Hij is de ultieme moderne middenvelder. Hij leest het spel op eigen helft goed, maar kan ook heel beslissend zijn op de helft van de tegenpartij.”

Wanneer Jansen vervolgens wordt gevraagd of Reijnders in de basis moet staan op het Europees Kampioenschap, reageert de oefenmeester instemmend. “Bij mij zeker ja. Dan speelt hij centraal als een van de twee middenvelders voor de verdediging. Als Frenkie (de Jong, red.) niet speelt, zou ik daarnaast voor Schouten kiezen. Schouten of Joey Veerman”, besluit hij.

