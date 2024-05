Pascal Jansen vertelt waarom hij regelmatig opduikt in stadion Ajax

Pascal Jansen heeft naar eigen zeggen geen contact gehad met Ajax over de trainersfunctie in Amsterdam. De bij AZ ontslagen oefenmeester werd de afgelopen maanden enkele keren gesignaleerd in de Johan Cruijff ArenA, maar daar hoeft in zijn optiek niets achter gezocht te worden.

Jansen was op 24 januari aanwezig bij Ajax - RKC Waalwijk (4-1) en op 3 maart bij Ajax - FC Utrecht (2-0), zo was al bekend. Zelf vertelt hij zondagochtend dat hij ook op de tribune zat bij Ajax – Excelsior (2-2) op 24 april. Toch lijkt hij niet concreet in beeld bij Ajax. Op dit moment worden Graham Potter en Francesco Farioli gezien als topkandidaten.

“Nee, ik heb geen contact gehad met Ajax”, maakt Jansen zondagochtend duidelijk bij Goedemorgen Eredivisie. “Ik heb inderdaad meerdere weekenden bij Ajax geweest. In het eerste weekend na mijn ontslag zat ik in de skybox van Muy Manero (zaakwaarnemerskantoor, red.) op hun uitnodiging. Ik ben ook een keer geweest tegen Excelsior. Ik ben voetballiefhebber en woon op 20 à 25 minuten van de ArenA af, dus dat is niet zo ingewikkeld.”

Van Hans Kraay junior krijgt Jansen de vraag of zijn werkwijze zou passen bij een club als Ajax. Dat wordt door Jansen niet ontkend. “Hans, ze hebben het volgens mij hartstikke druk met het vinden van een nieuwe coach. Maar er is geen contact geweest”, zegt hij. Wel was Jansen in beeld toen Sven Mislintat een nieuwe trainer zocht; dat werd uiteindelijk Maurice Steijn. “Er is contact geweest met Muy Manero en met Nathan van Kooperen in de tijd dat Ajax een nieuwe trainer zocht, ja.”

