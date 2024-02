Ajax benaderde cliënt van Nathan van Kooperen vóór komst van Maurice Steijn

Ajax stelde afgelopen zomer Maurice Steijn aan als hoofdtrainer, maar heeft daarvoor nog een poging gedaan om Pascal Jansen los te weken bij AZ. Dat bevestigt zaakwaarnemer Nathan van Kooperen zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

Jansen werd op 18 januari jongstleden door AZ op straat gezet en werd sindsdien in verband gebracht met de Griekse recordkampioen Olympiakos Piraeus. Van Kooperen meldt echter dat een dienstverband bij die club niet aan de orde is: "Het klopt dat er interesse was, concrete interesse. Maar we hebben de bewuste keuze gemaakt om dat niet te doen, omdat Olympiakos op dit moment vrij onrustig is. We hebben eigenlijk de keuze gemaakt om tot de zomer rustig te wachten, tenzij er nu iets anders komt dat wel top is."

Hans Kraay junior vraagt vervolgens: "Klopt het dat Pascal Jansen en jullie zijn benaderd door Ajax voordat Maurice Steijn tekende? Dat hij op pole position stond?" Daarop krijgt hij een duidelijk antwoord van Van Kooperen: "Klopt." Marciano Vink weet niet direct of Jansen en Ajax een gelukkige combinatie waren geweest: "Je had daar iedereen voor de groep kunnen zetten. Met dat spelersmateriaal, die verstandhouding onderling, een technisch directeur die een einzelgänger is", somt de analist op. "Je had daar iedereen neer kunnen zetten, maar dan was dat niet gelukt."

Van Kooperen bevestigt dat Ajax uiteindelijk doorschakelde naar Steijn omdat de club verwachtte dat het 'gedoe met AZ' zou worden om Jansen los te weken. De van Sparta Rotterdam overgekomen Steijn beleefde vervolgens een uiterst moeizaam seizoen in Amsterdam, waarin de recordkampioen zelfs afzakte naar de laatste (!) plaats in de Eredivisie. Op 23 oktober maakten Steijn en Ajax dan ook bekend dat de trainer per direct vertrok, inmiddels is de club onder zijn opvolger John van 't Schip opgeklommen naar de vijfde plaats op de ranglijst.