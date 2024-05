Flinke opsteker voor Dick Advocaat: tweevoudig Oranje-international mag uitkomen voor Curaçao

Eindelijk positief nieuws voor Dick Advocaat in zijn zoektocht naar versterking voor de nationale ploeg van Curaçao. De Nederlander kan vanaf heden een beroep doen op . Dat meldt het officiële account van de nationale ploeg van Curaçao donderdag op social media. Brenet mag zich mogelijk volgende maand al melden voor de kwalificatiewedstrijden tegen Barbados en Aruba voor het Wereldkampioenschap van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

De vleugelverdediger, die eerder dit jaar door FC Twente met onmiddellijke ingang op non-actief werd gezet, speelde in het verleden weliswaar twee interlands voor het Nederlands elftal, maar de FIFA heeft hem nu toestemming gegeven om het shirt van Curaçao te gaan dragen. De nationale voetbalbond is maar wat blij met deze beslissing. “We vinden dat Joshua nog een kans verdient. We hebben de weg vrijgemaakt voor hem om zich bij Curaçao te voegen. Het is aan bondscoach Advocaat om hem te kiezen of niet”, zo klinkt de reactie van bondsvoorzitter Ramiro Griffith.

Artikel gaat verder onder video

Eerder dit jaar kwam al naar buiten dat Brenet op het lijstje stond van Advocaat om opgeroepen te worden voor de nationale ploeg van Curaçao. Bij de aanstelling van de oud-trainer van onder meer Feyenoord, FC Utrecht en ADO Den Haag als bondscoach van Curaçao werd al duidelijk dat hij zich vooral zou gaan oriënteren op spelers die actief zijn in de Eredivisie of dat zijn geweest. Naast Brenet stonden ook Riechedly Bazoer, Justin Kluivert en Tahith Chong op het verlanglijstje van Advocaat, maar zij hebben de keuzeheer allemaal laten weten nog voor hun kans in het Nederlands elftal te willen gaan. Wesley Sneijder sprak daarover eerder deze week nog zijn verbazing uit.

In de persoon van Brenet is het Curaçao en Advocaat alsnog gelukt een speler ‘van naam’ te strikken. Hij stond dit seizoen in eerste instantie ‘gewoon’ nog onder contract bij FC Twente, maar nadat hij eind maart door de politierechter werd veroordeeld tot een maand gevangenisstraf nadat hij tweemaal staande was gehouden bij het rijden zonder rijbewijs, besloot de club de samenwerking met hem op te zeggen. Brenet speelde 74 wedstrijden voor FC Twente, goed voor veertien doelpunten en negen assists. Eerder droeg hij ook het shirt van PSV, TSG 1899 Hoffenheim en Vitesse. Op 9 november 2016 debuteerde hij in het Nederlands elftal, waarvoor hij uiteindelijk twee interlands zou spelen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Gijp schrikt van uitspraak Hélène Hendriks: ‘Dat is hier aan tafel nog nóóit gezegd’

Hélène Hendriks is het tijdens de uitzending van Vandaag Inside niet eens met collega Johan Derksen.