Driessen toont favoriete Oranje-opstelling, Derksen is fan: ‘Geen probleem als jij bondscoach zou worden’

Valentijn Driessen heeft in zijn favoriete Oranje-opstelling voor het komende Europees Kampioenschap in Duitsland een plekje ingeruimd voor , én . Johan Derksen kan zich wel vinden in de keuzes van Driessen.

Het Nederlands elftal kwam woensdagavond uitgebreid ter sprake in Vandaag Inside. Driessen is niet onder de indruk van wat de formatie van bondscoach Ronald Koeman in de oefeninterlands tegen Schotland en Duitsland heeft laten zien en verwacht dat Oranje op 6 juli - dan zijn de kwartfinales - z’n koffers zal moeten pakken.

Driessen is door de redactie van Vandaag Inside desalniettemin gevraagd naar de opstelling waarin hij het Nederlands elftal zou laten optreden. De verslaggever van De Telegraaf begrijpt weinig van de (tactische) keuzes die Koeman in de voorbije interlands heeft gemaakt, maar baart zelf ook opzien met een aantal verrassende namen in zijn basiself. “Dit is half mijn opstelling en half de opstelling waarvan ik denk dat Koeman het EK begint”, aldus Driessen.

De verslaggever kiest op doel niet voor Bart Verbruggen of Mark Flekken, maar de momenteel geblesseerde Feyenoord-doelman Justin Bijlow. Zijn driemansdefensie bestaat uit Virgil van Dijk, Nathan Aké en Timber. De keuze voor Timber is verrassend, gezien het feit dat de verdediger al snel na zijn transfer naar Arsenal een zware knieblessure opliep en daardoor al maanden niet in actie komt. Denzel Dumfries en Quilindschy Hartman zijn de wingbacks in de opstelling van Driessen, die op het middenveld kiest voor Tijjani Reijnders en Frenkie de Jong.

Voorin heeft hij een opvallende basisplaats ingeruimd voor Bergwijn. De Amsterdammer beleeft een teleurstellend seizoen met Ajax en worstelt met zijn fitheid. De interlands in september en november moest hij al missen wegens blessureleed en voor de ontmoetingen met Schotland en Duitsland behoorde hij door een hamstringblessure niet tot de voorselectie en uiteindelijk dus ook niet de definitieve spelersgroep. De Ajax-aanvoerder wordt in de opstelling van Driessen voorin vergezeld door Memphis Depay en Georginio Wijnaldum. Driessen kiest voor Wijnaldum omdat hij denkt dat de routinier een basisplaats krijgt van Koeman. De verslaggever zou eerder voor Donyell Malen kiezen.

“Ik zou er geen enkel probleem mee hebben als jij bondscoach zou worden”, reageerde Derksen. Driessen en de Snor waren het in de uitzending van woensdag opvallend vaak met elkaar eens over het Nederlands elftal. Memphis kreeg complimenten en De Jong juist kritiek.

