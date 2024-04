Steun voor Bergwijn: 'Ongeschikte arbiter, een topscheids had echt geen rood gegeven'

had geen rode kaart moeten ontvangen tijdens de wedstrijd tegen Excelsior (2-2), vindt Mike Verweij. De arbiter Sander van der Eijk had volgens de journalist de wedstrijd aan moeten voelen en de ernst van de overtreding meer mee moeten nemen in zijn besluit.

Tijdens Kick-Off laat Verweij merken zich gestoord te hebben aan de scheidsrechter van Ajax-Excelsior. In dat duel kreeg Steven Bergwijn rood, nadat hij een speler van Excelsior in de eigen zestien licht had vastgepakt. “Die rode kaart die Sander van der Eijk geeft… Ze hebben er een minuut of zeven over gedaan. En daar had Marco van Basten natuurlijk gelijk in. Niet elke overtreding in het strafschopgebied hoort een rode kaart te zijn. Bij deze overtreding had iedereen er vrede mee gehad als hij geel had gegeven."

Artikel gaat verder onder video

Verweij geeft ook aan hoe onwaarschijnlijk een doelpunt voor Excelsior uit die kans was. "Die jongen moest de bal nog aannemen, het was geen scoringskans. De hoek was moeilijk, de keeper kwam al uit waardoor de hoek nog moeilijker werd. Het was gewoon geen rode kaart. Natuurlijk moet Bergwijn die overtreding niet maken. In het aller ongunstigste geval wordt het 1-1 en heb je nog een hele helft om hem wel te winnen met elf tegen elf. Alleen Sander van der Eijk is gewoon niet geschikt. Want dan moet je voor dat beeld (het VAR-scherm, red.) staan en zeggen: ‘Ik geef gewoon een gele kaart’. Een topscheidsrechter had hier echt geen rode kaart gegeven."

Valentijn Driessen is het helemaal met zijn collega eens en merkte onbegrip in de ArenA op. “Ik zat in het stadion en iedereen dacht ook dat hij ging kijken of het wel of geen penalty was. Maar het bleek om die rode kaart te gaan. Daar had werkelijk helemaal niemand oog voor.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Ajax toont interesse in oude bekende: hoofdscout Kelvin de Lang bekijkt transfervrije aanvaller’

Ajax heeft interesse in de terugkeer van een Europa League-finalist van 2017 naar Amsterdam.