Driessen: 'Hij is veruit de beste speler van het Nederlands elftal, zelfs als hij niet honderd procent fit is'

Hoewel dinsdagavond niet kon voorkomen dat het Nederlands elftal met 2-1 verloor van Duitsland, heeft hij een goede indruk achtergelaten. Volgens Valentijn Driessen is zelfs een niet volledig fitte Memphis de beste speler die Ronald Koeman momenteel tot zijn beschikking heeft. Driessen is daarentegen kritisch op .

Memphis behoorde de afgelopen week voor het eerst sinds lange tijd weer tot de selectie van het Nederlands elftal. Hij maakte afgelopen vrijdag in de thuiswedstrijd tegen Schotland zijn eerste opwachting in de nationale ploeg sinds het thuisduel met Gibraltar van vorig jaar. Memphis slaagde er tegen de Schotten niet in zijn stempel te drukken, maar liet op bezoek bij Duitsland bij vlagen zijn klasse zien. Zo verzorgde hij een prima assist op de openingstreffer van Joey Veerman en kon hij een aantal keer enkel door een Duitse overtreding worden afgestopt.

“Hij is veruit de beste speler van het Nederlands elftal. Zelfs als hij niet honderd procent fit is”, stelde Driessen woensdagavond in Vandaag Inside. Koeman zal de komende maanden duimen dat Memphis fit blijft. De aanvaller verruilde FC Barcelona begin 2023 voor Atlético Madrid, maar worstelt sinds zijn overgang naar de Spaanse hoofdstad met zijn fitheid. Zo stond hij dit seizoen al een tijdje buitenspel met een spierblessure. Memphis is inmiddels al een paar maanden fit en was ook al een paar keer belangrijk voor Atlético, zoals laatst in de return tegen Internazionale in de achtste finale van de Champions League.

Kritiek op De Jong

Memphis had een belangrijk aandeel in het bereiken van de volgende ronde van het miljardenbal. Het FC Barcelona van De Jong plaatste zich eveneens voor de kwartfinales, al had De Jong daarin geen aandeel. De middenvelder kijkt al een paar weken toe wegens een verstuikte enkel en moest daardoor ook de interlands van Oranje aan zich voorbij laten gaan. Waar Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad stelt dat het Nederlands elftal niet zonder De Jong kan, lijkt Driessen hem niet te hebben gemist. “Frenkie levert veel te weinig vind ik. Hij moet meer leveren”, aldus de kritische verslaggever van De Telegraaf.

Johan Derksen is evenmin overtuigd van De Jong. “Breedteballetjes en acties over de breedte. Hij komt nooit in het strafschopgebied, scoort nooit; dat is echt een tekortkoming. Hij is nu op een leeftijd dat hij die acties ook in het strafschopgebied van de tegenpartij moet doen. Maar daar zie je hem nooit”, aldus de Snor. De Jong kwam dit seizoen vooralsnog 27 keer in actie voor FC Barcelona, goed voor twee doelpunten. Voor het Nederlands elftal was hij tweemaal trefzeker in 54 interlands.

