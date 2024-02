Van 't Schip legt pijnlijke Ajax-wissel na 36 minuten uit: 'Lullig voor hem'

Ajax-trainer John van 't Schip heeft tegenover de camera's van ESPN tekst en uitleg gegeven bij de wissel van . De 21-jarige Deense back werd in het uitduel bij AZ al na 36 minuten spelen naar de kant gehaald, onder meer vanwege zijn twijfelachtige optreden bij de 1-0 van Ruben van Bommel.

De suggestie om nog met het wisselen van Gaaei te wachten tot de rust was aangebroken, wordt door Van 't Schip van de hand gedaan. "Op dat moment voel je dat er wat anders nodig is", legt de oefenmeester uit. "Anton begon gewoon wat minder aan de wedstrijd, toen verloor hij die bal op de zestien en hij had twee, drie ballen tussendoor die gevaarlijk waren. Dan gaat het in z'n hoofd zitten. Dus dat kan je doen (wachten met wisselen, red.), maar in die vijf minuten kan er ook nog eens een keer een bal tussendoor gaan die wel weer fataal is, en dat risico wilden we niet nemen."

Artikel gaat verder onder video

En dus ging Gaaei al voor de tweede keer in zijn nog korte Ajax-carrière op pijnlijke wijze naar de kant. Van 't Schip heeft wel met zijn pupil te doen en wijst erop dat hij drie dagen geleden tegen FK Bodø/Glimt (1-2) wél verdienstelijk speelde: "Het is heel lullig voor hem, want hij viel goed in in Noorwegen. En wij hadden het idee dat hij met dit systeem meer tot zijn recht komt", wijst de trainer op de vijfmansdefensie waarmee hij zijn elftal het veld in stuurde in Alkmaar. "Maar helaas pakte het anders uit."

Kaplan

In plaats van Gaaei mocht Ahmetcan Kaplan eindelijk zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax maken. De 21-jarige Turkse verdediger kwam in de zomer van 2022 voor bijna tien miljoen euro over van Trabzonspor, maar liep kort na die overstap tegen een gescheurde knieband op. In Jong Ajax maakte hij de voorbije tijd zijn minuten weer, waarna hij in Alkmaar op de been bleef bij zijn eerste minuten in de hoofdmacht, zag ook Van 't Schip: "Die deed het erg goed. Wat dat betreft hebben we gezien dat hij een speler is die na een lange blessure toch een versterking voor ons kan zijn achterin."