Mika Godts geeft zeer duidelijk signaal af aan Alex Kroes: 'Als ik op de bank beland...'

is door het vertrek van Steven Bergwijn bij Ajax een bepalende speler geworden voor de Amsterdammers. De Belgische aanvaller is de enige échte linksbuiten in de selectie van Francesco Farioli, waardoor de verwachting is dat er in de winterstop wordt gekeken naar versterking. Dat is prima, vindt Godts.

De negentienjarige aanvaller uit Leuven zou afgelopen zomer concurrentie krijgen van Ghanees Kamaldeen Sulemana, maar zijn komst ketste tot teleurstelling van Ajax op het laatste moment af. Dat betekende voor Godts dat er in ieder geval nauwelijks concurrentie voor hem zou zijn in de eerste seizoenshelft: "Voor Ajax is het niet ideaal, geeft de Belg toe in een uitgebreid interview met de NOS: "Het is voor een trainer lekker om wat meer opties te hebben. Maar ik wil zoveel mogelijk spelen. Nu is er niemand anders, dus ik heb meer kans op speeltijd."

De kans bestaat dat technisch directeur Alex Kroes van Ajax in de winterstop de markt op gaat voor een nieuwe linksbuiten. De Amsterdammers zijn op deze positie extreem dun bezet, wat niet prettig is gezien het drukke speelschema. Godts zal in ieder geval niet voor de komst van een nieuwe linksbuiten gaan liggen: "Dat mag altijd. Als ik op de bank beland, dan is dat zo", besluit de aanvaller.

