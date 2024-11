Ajax krijgt De Kuip volledig stil, maar dat zorgt voor geen enkele verbazing bij hoofdrolspeler

Ajax-aanvaller was woensdagavond niet verbaasd toen zijn ploeg Rotterdam-Zuid verliet met drie punten op zak. De Amsterdammers zorgden voor een verrassing door Feyenoord, dat de laatste tijd in goede doen was, in eigen huis te verslaan. Godts zelf is echter niet verrast door dat resultaat.

In gesprek met de NOS blikt de Belgische aanvaller van de Amsterdammers terug op de bijzondere wedstrijd van woensdag. Ajax nam revanche op Feyenoord na de pijnlijke 6-0 nederlaag van vorig seizoen. In De Kuip werd met 0-2 gewonnen. Een resultaat waar de spelers van Ajax van tevoren ook vertrouwen in hadden: Nee, ik was niet echt verrast", zegt Godts over de verrassende overwinning in De Kuip tegen de NOS: "We waren er klaar voor. De trainer had ons goed voorbereid met een goed plan. Dat het dan ook lukt, geeft ons veel zelfvertrouwen."

Het was een compleet ander Ajax dan vorig seizoen op het veld verscheen. Niet zozeer qua spelers, maar vooral qua instelling en manier van voetballen. Ajax was gedisciplineerd en straalde één geheel uit. Dat laatste valt ook Godts op: "Er is veel veranderd. We zijn dit seizoen opnieuw begonnen en nu staat er echt een team op het veld."

