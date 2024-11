Opvallend bericht over Michael van Praag en Ajax: 'Dit is in twee opzichten opmerkelijk'

Michael van Praag blijft voorlopig aan als voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax, zo meldt De Telegraaf vrijdagochtend. Volgens het medium is de Amsterdamse club er (vooralsnog) niet in geslaagd om een passende opvolger te vinden voor de 77-jarige president-commissaris.

Volgens De Telegraaf zou de huidige raad van commissarissen (rvc) de bestuursraad van Ajax hebben laten weten dat er vooralsnog geen nieuwe voorzitter voorgedragen zal worden tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Dat is volgens Ajax-volger Mike Verweij opmerkelijk, aangezien Van Praag zijn rol slechts tijdelijk zou bekleden in Amsterdam én de geschikte kandidaat om de 77-jarige voorzitter op te volgen beschikbaar zou zijn.

De ochtendkrant ziet in bedrijfseconoom Diederik Karsten, een ras-bestuurder die voor grote bedrijven als Pepsi Cola, KPN, heeft gewerkt en als droomkandidaat zou gelden bij leden van Ajax. Vooralsnog is van zijn komst geen sprake, waardoor Van Praag kan blijven zitten in Amsterdam. De zoektocht naar een opvolger wordt voortgezet.

Waarover wel duidelijkheid gaat komen tijdens de aanstaande Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het vertrek van rvc-leden. Annette Mosman, Georgette Schlick en Cees van Oevelen. Van Praag zal de nieuwe rvc inwerken, maar vertrekt zodra er een geschikte vervanger wordt gevonden.

