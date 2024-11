Fantastisch nieuws voor Ajax-back Anton Gaaei

heeft zaterdag geweldig nieuws ontvangen. De rechtsback van Ajax is door bondscoach Brian Riemer voor het eerst opgenomen in de hoofdmacht van de Deense nationale ploeg. Aanstaande maandag - tegen Servië - maakt de verdediger mogelijk zijn interlanddebuut.

Denemarken kwam gister (vrijdag) al in actie tijdens deze interlandperiode. De ploeg verloor van EK-winnaar Spanje (1-2). Benfica-verdediger Alexander Bah hield een blessure over aan het duel. Daarnaast gingen Joachim Andersen en Pierre-Emile Højbjerg op de bon, waardoor ze het treffen met Servië moeten missen.

Riemer heeft drie vervangers opgeroepen, waarvan Gaaei er één van is. De rechtsback behoorde tot de selectie van Denemarken Onder 21, waar hij in november 2022 debuteerde. Afgelopen vrijdag kwam Gaaei nog in actie namens de jeugdploeg van Denemarken, dat de leeftijdsgenoten van Duitsland met liefst 3-0 versloeg.

Mogelijk interlanddebuut Gaaei

Voor Gaaei is een mogelijk interlanddebuut uiteraard een fraaie bekroning op een mooie opmars. De verdediger, die vorig seizoen overkwam van Viborg, kende een ontzettend lastig jaar en kreeg te maken met veel kritiek. Onder Francesco Farioli heeft de Deen daar minder last van, al verschijnt de rechtsback niet altijd even positief in de media.

Naast Gaaei, zijn ook Matt O’Riley (Brighton & Hove Albion) en Mads Bech Sørensen (FC Midtjylland) opgeroepen voor de Deense nationale ploeg. Laatstgenoemde kan, evenals Gaaei, debuteren in de hoofdmacht van Denemarken.

