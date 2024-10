Ajax-speler ziet grote verschillen: 'Hebben nu een goede coach, ik kijk er weer naar uit om te trainen'

Ajax-verdediger zit momenteel een stuk beter in zijn vel dan vorig seizoen, zo geeft hij aan in een interview met het Deense Bold. De 21-jarige rechtsback gaat daarin in op zijn veelbewogen debuutjaar in Amsterdam en de veranderingen die hij sinds de zomer ervaart.

Gaaei tekende in de zomer een vijfjarig contract in de Johan Cruijff ArenA, nadat Ajax overeenstemming bereikte met zijn oude club Viborg FF over een transfersom van 4,5 miljoen euro. In zijn debuutjaar kreeg Gaaei te maken met drie verschillende trainers: Maurice Steijn, Hedwiges Maduro en John van 't Schip. Hoewel de Deen in alle competities 46 keer in actie kwam, was hij vaak het mikpunt van kritiek en spot bij supporters én in de media. Dieptepunten vormden zijn vroege wissels in de duels met Feyenoord (onder Steijn) en AZ (onder Van 't Schip).

Na die laatste wedstrijd besloot Gaaei zelfs zijn Instagram-account 'op zwart' te zetten, om maar te kunnen ontkomen aan de storm van kritiek. Inmiddels krijgt hij nauwelijks meer negatieve berichten, zegt de Ajacied, die wel een boodschap heeft voor zijn criticasters: "Als zij op een dag zelf op het veld staan, vallen ze compleet door de mand. Het is makkelijk om achter een schermpje te zitten en een ander aan te pakken", zegt Gaaei.

Sinds deze zomer zit Gaaei een stuk beter in zijn vel, zegt hij. Dat komt mede door de terugkeer van landgenoot Christian Rasmussen, die afgelopen seizoen werd verhuurd aan FC Nordsjaelland. "Het betekent heel veel voor me om hem erbij te hebben. We praten op de club en daarbuiten heel veel met elkaar", zegt Gaaei. Ook de komst van trainer Francesco Farioli heeft positief uitgepakt, zegt de Deen: "Ik kijk er nu weer naar uit om naar de training te gaan, in tegenstelling tot in het verleden. Vorig seizoen was het lastiger om mijn bed uit te komen. We hebben nu een goede trainer en beginnen steeds meer wedstrijden te winnen", aldus Gaaei. Toch heeft hij nog wel wat te wensen over: "Natuurlijk speel ik nu niet zoveel als vorig seizoen, maar ik weet zeker dat dat wel weer gaat komen", aldus de Deen.

