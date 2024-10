Ajax-fans raken niet uitgepraat over ‘wereldactie’ van verketterde speler tegen FC Groningen

was zondag als invaller goud waard voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen (3-1 overwinning). De vaak verketterde rechtsback leverde in de blessuretijd een piekfijne assist af op Wout Weghorst en wordt na afloop bewierookt.

Gaaei werd in de 84ste minuut van de wedstrijd als invaller gebracht door hoofdtrainer Francesco Farioli en ging in de rechterzone spelen. In de 91ste minuut stelde Gaaei Weghorst met een fraaie voorzet in staat om met het hoofd de 2-1 op het scorebord te brengen.

“Absoluut een prachtige voorzet”, is analist Marciano Vink na afloop lovend bij ESPN. “Dit is echt een wereldvoorzet, zó mooi aangesneden! Hier hoef je alleen maar op de juiste plek te staan en met je hoofd tegen aan te lopen. En daar heeft Weghorst patent op”, aldus de oud-profvoetballer.

Gaaei kan ook rekenen op mooie woorden van Weghorst. “Het was een fantastische bal van Anton. Het is voor tachtig procent zijn goal. Soms heb je een klik met iemand, de manier hoe iemand werkt en traint… Je bent samen met elkaar bezig. Hij heeft echt een fantastische voorzet. Dat zie je soms op de trainingen ook”, zegt de spits de persconferentie na afloop.

Ook op social media regent het complimenten voor Gaaei:

