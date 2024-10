Ajacieden vergelijken medespeler met David Beckham en Trent Alexander-Arnold

heeft van zijn ploeggenoten bij Ajax een nieuwe bijnaam gekregen. De Deen was belangrijk met een assist op de 2-1 van Wout Weghorst in de wedstrijd tegen FC Groningen (3-1). Na afloop wordt de verdediger door zijn medespelers op Instagram vergeleken met David Beckham en .

Lange tijd leek Ajax in eigen huis op een gelijkspel af te stevenen tegen FC Groningen. In de eerste minuut van de blessuretijd was het echter Weghorst die de Amsterdammers op voorsprong zette. Met name de piekfijne voorzet van Gaaei was daarbij een lust voor het oog, waarvoor de Deen van de fans van Ajax al de nodige lof kreeg. Uiteindelijk werd het ook nog 3-1 via Chuba Akpom, op aangeven van Weghorst.

Na afloop van het duel zette Gaaei een post op Instagram waarin hij aangeeft dat het een belangrijke overwinning is voor Ajax. Na de complimenten van de fans tijdens het duel, is het in de reacties onder deze post aan zijn medespelers. “Die voorzet”, schrijft Davy Klaassen met een geschokte emoji erbij. Akpom reageert met een hartje, terwijl Jordan Henderson applaudisserende handen plaatst.

Nieuwe bijnaam voor Gaaei

Het mooiste compliment voor Gaaei komt echter van Steven Berghuis. “Danish Beckham”, schrijft de geblesseerde linkspoot als reactie onder de post. Ook Henderson kan deze bijnaam waarderen, aangezien hij hier met een lachende emoji op reageert. Ook Kristian Hlynsson komt met een mooie vergelijking. Hij plaatst namelijk een GIF van de snel genomen hoekschop van Alexander-Arnold op Divock Origi in de Champions League-wedstrijd van Liverpool tegen Barcelona in 2019. Die treffer stuurde the Reds uiteindelijk naar de finale, die ze ook zouden winnen.