Feyenoord verrast met basisplek voor Moder tegen Ajax

De opstelling van Feyenoord voor de wedstrijd tegen Ajax is bekend. De meest in het oog springende naam in de basiself is die van . De Klassieker begint om 14.30 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Moder kwam onlangs over van Brighton & Hove Albion. De middenvelder behoorde nog niet tot een wedstrijdselectie van Feyenoord, maar krijgt nu direct een basisplek. Quinten Timber begint op de bank. De naar AC Milan vertrekkende Santiago Giménez wordt vervanger door Ayase Ueda. Doelman Timon Wellenreuther vervangt de geblesseerde Justin Bijlow.

Quilindschy Hartman moet het doen met een plek op de bank. De linksback liep in maart vorig jaar een forse knieblessure op, maar is inmiddels hersteld. Brian Priske kondigde eerder deze week de terugkeer van Hartman al aan, maar laat hem dus nog niet in de basis starten.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Trauner, Hancko, Bueno; Moder, Hwang, Milambo; Hadj Moussa, Ueda, Paixão.

