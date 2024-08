Van Hanegem ergert zich aan Ajax-aanwinst Weghorst: 'Hou eens op man, met dat gezanik!'

Willem van Hanegem heeft zich gestoord aan de eerste dag van bij Ajax. De 32-jarige spits werd gisteren (donderdag) gepresenteerd als nieuwe spits van de Amsterdammers en pinkte op het veld, waar hij met zijn kinderen gefilmd werd door Ajax TV, een traantje weg.

Tot ergernis van De Kromme, zo blijkt tijdens de eerste aflevering van de AD-podcast Willem & Wessel van het nieuwe seizoen. "Als ik zit te kijken moet ik uitkijken dat ik niet mee ga huilen. Dit is toch niet te geloven", zegt Van Hanegem als de emoties van Weghorst ter sprake worden gebracht. "Jij houdt niet van mensen die zo overdreven hun emoties tonen, hè? Jij vertrouwt dit niet en bent er van overtuigd dat is niet echt is?", vraagt presentator Willem Piening aan het Feyenoord-icoon.

Dat bevestigt Van Hanegem: "Nee, dat vertrouw ik niet. Als ik naar die loopster ga kijken (Olympisch kampioen Sifan Hassan, die even daarvoor besproken werd, red.) dan voel je dat het allemaal echt is. Als je dán huilt, zeg ik: 'Ja, tuurlijk'. Mensen zeggen daar allemaal hetzelfde over, omdat ze weten dat het écht is." Dat geldt wat Van Hanegem betreft dan weer niet voor de tranen van Weghorst. "Altijd maar kijken waar de camera is... en dan krijgt hij nog een kusje van z'n vrouw en zo...", foetert de oud-international.

Van Hanegem weet hoeveel doelpunten Weghorst voor Ajax gaat maken

Overigens heeft Van Hanegem er best vertrouwen in dat Weghorst gaat slagen in de Johan Cruijff ArenA. "Ik had het niet echt verwacht. Maar ik moet wel zeggen: hij doet altijd zijn stinkende best, of het nou bij AZ was of waar hij ook zat." Toch blijft het gedrag van de spits hem een doorn in het oog, zo blijkt: "Maar hij moet niet echt gekke dingen doen. Hou nou eens op man, met dat gezanik. Er is ook niemand van zijn team die zegt 'Hé, doe nou eens een beetje normaal'. Nee, zo iemand had ik in mijn teams niet willen hebben. Die had ook heel weinig ballen gehad", lacht Van Hanegem. Als Piening vraagt hoeveel doelpunten Weghorst dit seizoen zal maken, toont Van Hanegem zich optimistisch: "Hij kan er heus wel tussen de vijftien en twintig maken."

Een emotionele Wout Weghorst ❤️ — ESPN NL (@ESPNnl) August 29, 2024

