Ajax knipoogt bij bekendmaking transfer Weghorst naar TikTok-sensatie (14)

Ajax heeft de komst van op een opvallende manier aangekondigd. De club knipoogt in een tweet naar een jonge voetbalfan die in rap tempo een sensatie is geworden op TikTok.

"Better late than never... There. We. Land", schrijft Ajax op X. De slogan ‘there we land’ is bedacht door TikTokker WinnerTshipa, die op veertienjarige leeftijd al bijna een miljoen volgers heeft verzameld. Hij brengt op zijn account het laatste transfernieuws en heeft zich laten inspireren door journalist Fabrizio Romano, die transfers aankondigt met ‘Here We Go’.

Op TikTok zijn inmiddels talloze video’s te vinden van voetballiefhebbers die transfers aankondigen met een slogan, vaak van drie woorden. Van al die ‘parodieën’ van Fabrizio Romano is WinnerTshipa echter verreweg de meest populaire. Zijn populariteit is dus ook opgevallen bij Ajax, dat bij de bekendmaking van Weghorst knipoogt naar de jonge socialmediaster.

Weghorst tekent voor twee jaar

De komst van Weghorst werd donderdagmiddag bevestigd door Ajax. De spits van Oranje komt over van het gedegradeerde Burnley, waar hij nog een verbintenis voor een seizoen had. In de Johan Cruijff ArenA tekent Weghorst een contract tot medio 2026.

Hoewel Ajax Weghorst al de gehele zomer wilde inlijven, kon men door de benarde financiële situatie pas laat toeslaan. Uiteindelijk is dat toch gelukt. In de Johan Cruijff ArenA gaat de Oranje-international de concurrentiestrijd aan met Brian Brobbey. Laatstgenoemde had gedurende het afgelopen seizoen op meerdere momenten problemen met zijn fitheid, waardoor de kans op minuten voor Weghorst aanwezig is.

