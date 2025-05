Van Hanegem vreest het ergste voor Ajax en Farioli: 'Kan ik mij niet voorstellen'

Ajax en Francesco Farioli waren ongelooflijk dicht bij misschien wel de meest onverwachte landstitel in de clubhistorie, maar in de laatste week van de reguliere competitie ging het helemaal mis. Na de nederlaag tegen NEC en het gelijkspel tegen FC Groningen hadden de Amsterdammers het niet meer in eigen hand en moesten ze zondagmiddag lijdzaam toezien hoe PSV er uiteindelijk met de titel vandoor ging. Willem van Hanegem vreest het ergste voor Farioli en verwacht dat het mislopen van het kampioenschap hem nog heel lang zal achtervolgen.

Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat Farioli Ajax naar het kampioenschap zou loodsen, was ongetwijfeld voor gek verklaard. De Italiaan maakte als grote onbekende de overstap van OGC Nice naar de Nederlandse recordkampioen en kreeg in Amsterdam grotendeels dezelfde selectie als in het afgelopen seizoen tot zijn beschikking, al werd die met de komst van onder meer Bertrand Traoré, Wout Weghorst en later Davy Klaassen wel degelijk versterkt. Farioli presteerde het onverwachte en had met Ajax lang de koppositie stevig vast, maar in de laatste weken van de competitie ging het helemaal mis voor de Amsterdammers.

Bij winst op FC Groningen had Ajax alleen nog van FC Twente moeten winnen om kampioen te kunnen worden. Op bezoek in het noorden ging het echter diep in de blessuretijd mis, waardoor Ajax de koppositie kwijtraakte aan PSV. De Eindhovenaren lieten zondag op bezoek bij Sparta geen steken vallen en kroonden zich voor het tweede jaar op rij tot kampioen. “Wie de meeste punten pakt, is de terechte kampioen. Daar hoeft niet over te worden gediscussieerd. En dat ze in Eindhoven dan flink feest vieren, is ook logisch”, zo zegt Van Hanegem op de website van het Algemeen Dagblad. Hij plaatst tegelijkertijd wel een kanttekening bij de Eindhovense festiviteiten. “Ergens zullen ze op de Herdgang deze week toch wel vaststellen dat deze prijs er alleen is gekomen omdat Ajax het ongelooflijke presteerde. Een voorsprong van negen punten werd in vier wedstrijden omgedraaid in een punt achterstand.”

‘Ajax deed alsof er spelers van niveau Helmond Sport rondliepen’

Van Hanegem begrijpt daarom wel dat Farioli het zondag na afloop van de laatste competitiewedstrijd tegen FC Twente niet droog wist te houden. “Daarom snapte ik de tranen bij die kleine Italiaanse druktemaker wel. Hij was er bijna, wat je ook van de manier van voetballen vond. En geloof me, dit verwerk je niet in een zomervakantie. Dit blijft je heel lang achtervolgen. Bij de naam van Francesco Farioli zullen we in Nederland altijd blijven denken aan het weggeven van de landstitel”, zo stelt Van Hanegem, die daarmee de prestatie van Farioli in Amsterdam tekort doet. De Italiaan loodste Ajax tegen alle verwachtingen in naar de Champions League. Maar dat er veel meer in had gezeten, is duidelijk. “Ik denk dat Ajax zichzelf te klein heeft gemaakt in de laatste maanden. Ook de mensen rond de club. Ze deden daar te vaak alsof er spelers van het niveau van Helmond Sport rondliepen, terwijl ze toch echt een paar prima voetballers hebben”, zegt Van Hanegem.

De legende van Feyenoord verbaast zich over het feit dat (vrijwel) niemand zich bij Ajax heeft uitgesproken over de landstitel. “Ook toen ze negen punten voor stonden, bleven ze maar uitstralen dat het allemaal nog mis kon gaan. Dat vond ik niet echt iets voor Ajax, ook niet na een moeizaam laatste seizoen. Het leek wel alsof ze gingen geloven in een doemscenario. Want ze verloren weliswaar van FC Utrecht, maar juist toen speelden ze best aardig. En in de tweede helft tegen Sparta hadden ze er wel vijf kunnen maken. Maar ze werden nerveuzer en nerveuzer.” Van Hanegem verwacht dat het slot van dit seizoen ook nog lang op de spelers zal blijven doorwerken. “Hoe ga je straks, over een week of vijf, in hemelsnaam weer fris aan een seizoen beginnen? Ik kan mij dat niet voorstellen, dit gaat doorwerken.”

