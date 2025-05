Ajax heeft drie opties met Farioli: 'De derde willen ze niet aan'

Ajax heeft ‘drie opties’ met trainer Francesco Farioli, zo vat journalist Mike Verweij samen. De trainer heeft een doorlopend contract, maar desondanks is zijn toekomst onderwerp van gesprek. Zelf wilde Farioli er zondag na het mislopen van de landstitel weinig over kwijt.

Farioli zei dat ‘de mensen die het moeten weten, het weten’. Volgens ESPN koerst de trainer af op een breuk met Ajax. Maar, zo zegt Verweij zondagavond in Kick-Off: “Er zijn eigenlijk drie opties. De eerste is met hem doorgaan, met het risico dat er nog een jaar dit afbraakvoetbal wordt gespeeld – althans, dat is ook niet echt het juiste woord, maar het is geen Ajax-voetbal. In feite verdient iedereen bij Ajax dat hij nog een kans verdient om te laten zien dat hij met betere voetballers wel Ajax-voetbal kan spelen. Maar die garantie heb je niet. De kans dat je dan een doodlopende straat in rijdt, is vrij groot.”

“De tweede optie hebben we hier al een paar keer geopperd: dat is om iemand met Ajax-DNA naast hem neer te zetten”, zegt Verweij, die meteen een kanttekening plaatst: “Geen Dave Vos. Dat is een talentvolle trainer, maar die heeft hem in de slotfase van het seizoen niet voldoende kunnen helpen om wel kampioen te worden.” Vos werd afgelopen zomer aangesteld als assistent-trainer bij Ajax. “Vroeger zaten gasten als Tonny Bruins Slot, Ruud Krol en Dennis Bergkamp op de bank. Misschien is Danny Blind wel de allerbeste optie. Die heeft Martin Jol en Frank de Boer geholpen. Zo iemand wil je erbij hebben.”

De journalist van De Telegraaf benadrukt dat Farioli in veel opzichten goed werk heeft geleverd. “Farioli heeft heel veel dingen heel goed gedaan: de selectie fit gekregen, een teamgeest erin gekregen, een vechtmachine gecreëerd, heel veel punten gepakt…”, somt hij op. “Dus alle lof. Maar sommige dingen zijn totaal niet des Ajax. De derde optie – en dat is een optie waar ze eigenlijk helemaal niet aan willen – is hem ontslaan. Meer smaken dan deze drie opties zijn er eigenlijk niet. Wegsturen is voor Alex Kroes bijna onmogelijk. Hij is nog niet iemand met de statuur van bijvoorbeeld Marc Overmars.”

'Terugkeer Danny Blind is no-go'

Volgens collega-journalist Valentijn Driessen is het in ieder geval een ‘no-go’ om Blind aan de technische staf toe te voegen. “Zeker na wat hij bij Ziggo Sport heeft gezegd over het huidige Ajax en Farioli. Blind wil het sowieso ook niet, dus dat gaat niet gebeuren.” De analist zei eerder deze week: "Vijf wedstrijden voor het einde, negen punten voor, dat mag je natuurlijk nooit meer weggeven. Als je naar het hele seizoen kijkt, dan kan je zeggen dat het wel heel broos is geweest. Tegen FC Utrecht speelden ze het eerste halfuur ook niet goed en bij Sparta hadden ze bij rust ook 3-0 kunnen achter staan. Tegen NEC gebeurde helemaal niks. Dat was echt het symbool van hoe zij er nu voor staan."

Driessen denkt dat de derde optie, ‘ontslaan’, ook anders geformuleerd kan worden: “Ontslaan… Je kan in onderling overleg gewoon uit elkaar gaan. Dat is bij Feyenoord ook gebeurd. Dat gebeurt heel vaak in de voetballerij.” Farioli heeft een contract tot medio 2027 in de Johan Cruijff ArenA. Hij zou op een groot aantal onderwerpen echter lijnrecht tegenover technisch directeur Alex Kroes staan, bijvoorbeeld als het aankomt op de mogelijke terugkeer van Dusan Tadic (Farioli is tegenstander) of het verzoek om attractiever te gaan voetballen (dat zou Farioli ‘zeer onrealistisch’ vinden).

