Valentijn Driessen verwacht dat Ajax - FC Twente serieus staartje krijgt

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor het gedrag van na de thuiswedstrijd van Ajax van zondag tegen FC Twente (2-0). De spits van Ajax botvierde zijn frustratie na het mislopen van de titel op een camera van ESPN.

Ajax won zondag in eigen huis met 2-0 van FC Twente, maar dat was door de 1-3 zege van PSV bij Sparta Rotterdam niet genoeg om de Eindhovenaren voorbij te steken in de titelrace. De spelers van de Amsterdammers waren na afloop aangeslagen, maar stelden zich toch schouder aan schouder op bij de harde kern om zich toe te laten zingen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Bizar: Weghorst kijkt in camera en komt met ontzettend nare reactie

Het tafereel werd gefilmd door ESPN, maar daar was Weghorst niet van gediend. Toen de spits in beeld werd genomen, keek hij venijnig in de camera en sloeg hij de camera hard weg. “Weghorst vond het nodig vond om een cameraman te slaan toen deze in de ogen van Weghorst hem te veel zocht en te weinig aandacht had voor het team. Onterecht en sowieso onaanvaardbaar gedrag tegenover iemand die gewoon zijn werk doet”, schrijft Driessen op de website van De Telegraaf.

Driessen sluit niet uit dat het gedrag van Weghorst ‘een staartje’ krijgt. “Weghorst had duidelijk zijn emoties en frustraties niet onder bedwang en dat zou zomaar een staartje kunnen krijgen”, aldus de journalist.

LEES OOK: Ontroerend interview van Wout Weghorst: Ajax-spits schiet steeds vol

Weghorst legde zelf uit voor de camera van ESPN uit dat de focus van de cameraman op zijn persoon hem irriteerde. “Hij zag dat ik in tranen was en kwam naar me toe. Maar weet je, op zo’n moment heb ik daar niks aan. Dat is emotie. Ik vind het jammer dat die camera altijd weer op mij moet”, aldus Weghorst.

Wout Weghorst en Kenneth Taylor topscorers van Ajax in de Eredivisie

Wout Weghorst maakte dit seizoen samen met Kenneth Taylor de meeste doelpunten voor Ajax in de Eredivisie: beiden waren goed voor negen treffers. Weghorst had daar 23 wedstrijden voor nodig, Taylor 32. Op de lijst van topscorers van Ajax volgen Davy Klaassen (8 goals in 30 duels), Bertrand Traoré (6 goals in 31 duels), Brian Brobbey (4 goals in 29 duels) en Mika Godts (4 goals in 28 duels). Oliver Edvardsen maakte 12 goals in 25 wedstrijden dit seizoen in de Eredivisie, maar 8 van die goals kwamen in de eerste seizoenshelft als speler van Go Ahead Eagles.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Weghorst komt met duidelijke reactie na wegduwen camera 🔗

👉 Farioli in tranen na Ajax-Twente: neemt hij hier afscheid van de supporters? 🔗

👉 Ajax-fans zijn woedend: Serdar Gözübüyük maakt cruciale ‘fout’ bij PSV 🔗

👉 PSV-spelers op de foto met pijnlijk spandoek richting Ajax 🔗

👉 Koeman ziet beelden van sprintende Weghorst en geeft vervolgens eerlijke mening 🔗