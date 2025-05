Ontroerend interview van Wout Weghorst: Ajax-spits schiet steeds vol

had het zichtbaar moeilijk met het mislopen van het kampioenschap met Ajax. De spits botvierde zijn frustratie na afloop van de wedstrijd tegen FC Twente (2-0 zege) op een camera van ESPN en was vervolgens zichtbaar geëmotioneerd in een interview met Jeroen Stekelenburg bij de NOS.

Ajax wist na het gelijkspel van afgelopen woensdag tegen FC Groningen (2-2) dat het de landstitel op de laatste speeldag alleen nog kon veiligstellen als PSV punten zou morsen tegen Sparta Rotterdam. De Eindhovenaren maakten echter geen fout en wonnen met 1-3, waardoor de titel aan Ajax voorbijgaat. Dat is een hard gelag voor de Amsterdammers, die enkele weken geleden nog een voorsprong van liefst negen punten hadden op PSV.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Bizar: Weghorst kijkt in camera en komt met ontzettend nare reactie

Weghorst verscheen na afloop voor de camera van de NOS. Hij maakte een aangeslagen indruk. “Je geeft er alles voor, je bent supergespannen en kijk steeds naar de fans om te kijken wat er gebeurt op het andere veld. Wat ik vandaag het lastigste vond is dat je…”

Weghorst lijkt vervolgens vol te schieten. De spits slikt zijn woorden in, knijpt in zijn neus en zegt vervolgens: “…en dat je het in eigen hand had. Dat hadden we nu niet meer. Dan ben je echt afhankelijk. Ik zei vandaag ook thuis: als het zo mag zijn, dan mag het zo zijn. Het mocht vandaag niet zo zijn”, treurt Weghorst.

LEES OOK: Ajax-fans zijn woedend: Serdar Gözübüyük maakt cruciale ‘fout’ bij PSV

“Ik ben supertrots op het elftal en op de club. Ik ben supertrots dat ik speler van Ajax ben”, vervolgt Weghorst. “Ik heb ook nog nooit meegemaakt dat in één week zoveel mensen tegen één club zijn. Daar voel ik wel heel veel herkenning als persoon bij mezelf. Dat maakt we echt wel een heel trotse Ajacied. En dat ik supertrots ben dat ik…”

Weghorst valt opnieuw stil. Hij vervolgt dan met overslaande stem: “…als jongen uit Borne voor deze club mag spelen en zo belangrijk heb kunnen zijn, in de hoop die je hebt gehad. Het is voor mij heel moeilijk geweest. Je hoopt elke week weer dat je kunt beginnen en uiteindelijk voelde ik ook dat deze rol voor mij werkte.”

LEES OOK: Perez: hekelt 'achterlijke' speler bij Ajax-Twente: 'Hij is helemaal van het padje'

“Met de fans, die er altijd waren en ons steunden. Ze hebben het heel vaak voor mekaar gekregen om ons toch de overwinning te bezorgen”, gaat Weghorst verder. “Ik wil niet alleen te veel over mezelf praten, maar dit interview betrek je natuurlijk wel op jezelf. Ik merk vooral dat ik supertrots ben om speler van Ajax te zijn. Ik kijk nu al uit naar volgend jaar.”

Bekijk het volledige interview van Wout Weghorst op de website van de NOS.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Weghorst komt met duidelijke reactie na wegduwen camera 🔗

👉 Farioli in tranen na Ajax-Twente: neemt hij hier afscheid van de supporters? 🔗

👉 Ajax-fans zijn woedend: Serdar Gözübüyük maakt cruciale ‘fout’ bij PSV 🔗

👉 PSV-spelers op de foto met pijnlijk spandoek richting Ajax 🔗

👉 Koeman ziet beelden van sprintende Weghorst en geeft vervolgens eerlijke mening 🔗