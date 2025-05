Perez wijst opvolger Farioli bij Ajax aan: 'Heeft laten zien wat hij kan doen'

Mochten Ajax en trainer Francesco Farioli deze zomer daadwerkelijk uit elkaar gaan, dan pleit Kenneth Perez voor een terugkeer van Erik ten Hag in de Johan Cruijff ArenA. De voormalig trainer van Ajax zit sinds oktober vorig jaar zonder club nadat hij in zijn derde seizoen bij Manchester United op straat werd gezet.

In Dit was het Weekend op ESPN krijgen Perez en mede-analist Marciano Vink de vraag wie de beste trainer van het voorbije seizoen in de Eredivisie was. Het duo komt uit bij Paul Simonis, die Go Ahead Eagles in zijn debuutjaar in het betaald voetbal knap naar de zevende plaats leidde én de KNVB Beker bezorgde. Door die laatste prestatie zijn de Deventenaren volgend seizoen verzekerd van een plek in de competitiefase van de Europa League.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Valentijn Driessen verwacht dat Ajax - FC Twente serieus staartje krijgt

De toekomst van Farioli in Amsterdam is momenteel met grote vraagtekens omgeven. ESPN bracht zondag, kort nadat Ajax de landstitel definitief aan PSV moest laten, naar buiten dat de Italiaan intern op veel onderwerpen 'lijnrecht tegenover' technisch directeur Alex Kroes staat. Zo zouden de twee totaal verschillend aankijken tegen de terugkeer van Dusan Tadic. Een vertrek van Farioli bij Ajax is derhalve 'dichterbij dan ooit', schreef de betaalzender onheilspellend.

Presentator Milan van Dongen vraagt vervolgens of Simonis de juiste keuze voor Ajax zou zijn indien Farioli vertrekt, "Of is dat nog te vroeg?" Vink denkt dat dat laatste het geval is: "Ik zou nog één seizoen op dit niveau, het liefst nog attractiever willen zien. Dan zou ik geen enkel bezwaar hebben." Perez breekt vervolgens in: "Voor Ajax is er toch een optie die vrij is, op dit moment? Ja, Ten Hag." Vink heeft zijn bedenkingen: "Moet je een trainer die je in het verleden hebt gehad terughalen? Dat is vaak niet succesvol gebleken."

LEES OOK: Ajax heeft drie opties met Farioli: 'De derde willen ze niet aan'

Perez vindt dat niet zo'n bezwaar: "Niet per se. Maar die heeft wel laten zien wat hij kan doen met zo'n Ajax", zegt de Deen over Ten Hag. Vink herinnert zich het laatste seizoen van Ten Hag in Amsterdam, waarin het niet van een leien dakje ging: "Op het einde was het hangen en wurgen, toen ging hij zelfs 4-4-2 spelen." Perez ziet een verzachtende omstandigheid: "Soms moet je gewoon een resultaat binnenhalen. Dat is ok. Als de filosofie maar aanwezig is, dat heeft hij wel. Hij is nu vrij, ik zou zeggen..." Van Dongen stipt aan dat het dan nog wel de vraag is of Ten Hag zélf wil. "Hij wil Twente trainen, blijkbaar. Dat zegt hij toch?", antwoordt Perez.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Plan van Ajax en Kroes gaat niet door: koopoptie van 12,5 miljoen euro wordt niet gelicht 🔗

👉 Farioli serieus in beeld bij buitenlandse club: ‘De verwachting is…’ 🔗

👉 Koeman ziet beelden van sprintende Weghorst en geeft vervolgens eerlijke mening 🔗

👉 'Misschien ben ik te vroeg vertrokken bij Ajax, maar ik had op meer krediet gehoopt' 🔗

👉 'Francesco Farioli maakt elke maand duizenden euro's over naar Gordon' 🔗