'Ten Hag wil met die club kampioen worden in de Eredivisie, voor zijn vader'

Erik ten Hag lijkt toch nog kans te maken om de nieuwe trainer van Bayer Leverkusen te worden. De voornaamste kandidaat leek Cesc Fàbregas, maar The Athletic spreekt de verwachting uit dat hij nog een seizoen bij Como blijft in de Serie A. De sportwebsite weet dat Ten Hag zijn ogen desondanks openhoudt voor eventuele andere opties.

Begin deze maand werd duidelijk dat er concrete gesprekken hebben plaatsgevonden tussen Bayer Leverkusen, Ten Hag en zijn management. Hij is in beeld om de opvolger te worden van Xabi Alonso, die op weg is naar Real Madrid. Transfermarktexpert noemde behalve Ten Hag ook Fàbregas als kandidaat om aan de slag te gaan in de BayArena, maar de oud-middenvelder lijkt Como trouw te blijven.

Zodoende is Ten Hag nog altijd in beeld bij de Bundesliga-kampioen van 2024. De clubloze Nederlander staat echter ook open voor een nieuw avontuur in de Premier League, weet The Athletic. Hij kende wisselend succes bij Manchester United: de trainer wist de EFL Cup (2023) en FA Cup (2024) te winnen en werd in zijn eerste seizoen derde in de Premier League. Daarna volgde een teleurstellende achtste plaats. Ten Hag mocht aanblijven, maar werd in oktober 2024 ontslagen toen Manchester United op de veertiende plek stond. Rúben Amorim werd aangesteld als zijn opvolger op Old Trafford.

Een mogelijke terugkeer in de Eredivisie wordt door The Athletic niet als optie genoemd. De ex-trainer van Go Ahead Eagles, FC Utrecht en Ajax, werd anderhalve week geleden nog gevraagd naar een mogelijke functie bij FC Twente. “Ach, je weet het nooit. Je weet nooit wat het leven je brengt. Ze hebben nu in ieder geval een prima trainer, en ik vind dit gewoon leuk om te doen, met de jongens waar ik een band mee heb”, zei hij toen.

Familie Ten Hag ‘geobsedeerd door FC Twente’

Ten Hag kent Twente goed. Hij werkte er als speler, hoofd opleidingen en als assistent-trainer. Volgens Erik Dijkstra gaan er geruchten dat de oefenmeester weer aan de slag gaat in Enschede. "Ik sprak iemand bij Twente, die daar redelijk inside is, en die zei dat er een gerucht gaat dat Erik ten Hag weer trainer wordt bij FC Twente. Misschien niet dit jaar, misschien niet volgend jaar, maar dat duurt geen tien jaar", zei Dijkstra deze week bij Bureau Sport. "Ik kan het me bijna niet voorstellen. Het is de grote droom van Erik ten Hag en zijn familie zit heel diep in die club. Ze zijn allemaal geobsedeerd door FC Twente. Het zijn ongelofelijk lieve mensen. Ik ken ze een beetje. Het is de grote droom van Ten Hag om kampioen te worden met FC Twente. Als een cadeau voor zijn vader."

“Zijn vader zat altijd hoog in het bestuur bij FC Twente”, aldus Dijkstra, doelend op Hennie ten Hag, oud-commissaris en bestuurslid van Stichting FC Twente ’65. “Die is daar heel lelijk weggegaan tijdens de Joop Munsterman-periode. Dat is nog altijd een litteken. Maar Erik ten Hag zou dus binnen afzienbare jaren, pin me er niet op vast dat het dit jaar is, weer trainer van FC Twente worden. De droom is om het kampioenschap nog één keer aan zijn vader te schenken. Vind je dat niet mooi? Ik vind het echt fantastisch.”

