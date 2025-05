Farioli licht één Ajax-speler uit: ‘Was een jongetje, nu een man’

Francesco Farioli is onder de indruk van de ontwikkeling die heeft doorgemaakt in het afgelopen seizoen, zo geeft de voormalig trainer van Ajax aan bij Rondo. De middenvelder was volgens de Italiaan nog een ‘jongetje’ toen het seizoen begon, maar is gedurende het afgelopen jaar flink volwassen geworden.

Na het mislopen van de landstitel met Ajax in zijn enige seizoen in Amsterdam, nam Farioli maandag afscheid van de club uit de hoofdstad. De oefenmeester kreeg Ajax na een dramatisch seizoen 2023/24 weer terug in de Nederlandse top, maar door een verschil in inzicht met de clubleiding besloot hij de samenwerking tot een seizoen te beperken. Desondanks schoof de trainer maandagavond wel gewoon aan bij Rondo.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Derksen wijst grootste Ajax-miskoop aan: 'Die gek heeft niets toegevoegd'

In de uitzending krijgt Farioli de vraag wat de belangrijkste les is die hij dit seizoen bij Ajax heeft geleerd. “Ik heb heel veel geleerd, maar ik ga nu voor de belangrijkste: het belang van de groep”, antwoordt de oefenmeester. “Vijf jaar geleden zou ik tijdens en sollicitatie grotendeels hebben gesproken over tactiek en het geven van trainingen. Als ik nu weer gebeld zou worden, zou ik beginnen met hoe belangrijk het is om een team te smeden.”

LEES OOK: Albert Heijn zet Weghorst en Ajax flink voor schut

Hoe zorg je ervoor dat het team ook echt een team wordt? “Je moet geluk hebben dat je mensen vindt met bepaalde waarden”, antwoordt Farioli eerlijk, waarna hij enkele voorbeelden in zijn Ajax-selectie noemt. “Dit seizoen had ik geluk met Remko (Pasveer, red.), Jordan (Henderson), Davy (Klaassen), Steven (Berghuis) en Kenneth (Taylor).”

Taylor maakte grootste ontwikkeling door

Vervolgens besluit Farioli laatstgenoemde nog wat extra te loven. “Ik zei vanmorgen nog tegen hem, dat hij de grootste evolutie heeft meegemaakt dit seizoen. Ik herkende aan het begin van het seizoen al een goede speler, maar hij was nog een beetje een jongetje toen we elkaar ontmoetten, een beetje naïef. Ik heb een man achtergelaten”, besluit hij.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Plan van Ajax en Kroes gaat niet door: koopoptie van 12,5 miljoen euro wordt niet gelicht 🔗

👉 Farioli serieus in beeld bij buitenlandse club: ‘De verwachting is…’ 🔗

👉 Koeman ziet beelden van sprintende Weghorst en geeft vervolgens eerlijke mening 🔗

👉 'Misschien ben ik te vroeg vertrokken bij Ajax, maar ik had op meer krediet gehoopt' 🔗

👉 'Francesco Farioli maakt elke maand duizenden euro's over naar Gordon' 🔗