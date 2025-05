Albert Heijn zet Weghorst en Ajax flink voor schut

Het TikTok-kanaal van Albert Heijn Krommekamp in Harderwijk heeft en Ajax flink voor schut gezet na het mislopen van de landstitel. De spits van de Amsterdammers gaf na de wedstrijd tegen FC Twente (2-0) een duw aan de camera. Deze beelden worden door de supermarkt gebruikt om een ‘lichtpuntje’ voor Ajax-fans aan te kondigen.

Weghorst had zijn emoties zondag na het mislopen van de landstitel niet onder controle. Ajax won zondag in eigen huis met 2-0 van FC Twente, maar dat was door de 1-3 zege van PSV bij Sparta Rotterdam niet genoeg om de Eindhovenaren voorbij te steken in de titelrace. De spelers van de Amsterdammers waren na afloop aangeslagen, maar stelden zich toch schouder aan schouder op bij de harde kern om zich toe te laten zingen.

LEES OOK: ‘Weghorst vertelt directie dat hij Ajax wil verlaten’

Artikel gaat verder onder video

Het tafereel werd gefilmd door ESPN, maar daar was Weghorst niet van gediend. Toen de spits in beeld werd genomen, keek hij venijnig in de camera en sloeg hij de camera hard weg. Na afloop legde de aanvaller uit dat hij dit deed omdat hij altijd degene is waarop de focus ligt en dat dit hem enorm frustreert.

LEES OOK: Dijkshoorn fileert Rondo-uitzending met Farioli: 'Krankzinnige journalistieke beslissing'

De beelden van Weghorst zijn viraal gegaan, dus besloot Albert Heijn ermee aan de haal te gaan. Terwijl de camera wegdraait na de klap van de Ajax-spits, begint er een nieuw beeld met een camera die snel naar een medewerker van de supermarkt toedraait. “Zo, die was boos!”, klinkt het, waarna de medewerker een ‘lichtpuntje’ voor Ajax-fans aankondigt. “Deze week bij Albert Heijn, alle Ajax 1+1 gratis.”

Weghorst mikpunt van spot

Het is niet de eerste keer dat Weghorst het mikpunt van de spot van een winkelketen is. Na het gelijkspel van Ajax bij FC Groningen (2-2) vorige week, gingen er beelden van de aanvaller viraal toen hij na het laatste fluitsignaal huilend de catacomben in sprintte. HEMA haakte hierop in door een dag na de wedstrijd een filmpje op Instagram te plaatsen waarin een medewerker, met een rookworst in de hand, huilend de winkel uit rent.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Weghorst komt met duidelijke reactie na wegduwen camera 🔗

👉 Farioli in tranen na Ajax-Twente: neemt hij hier afscheid van de supporters? 🔗

👉 Ajax-fans zijn woedend: Serdar Gözübüyük maakt cruciale ‘fout’ bij PSV 🔗

👉 PSV-spelers op de foto met pijnlijk spandoek richting Ajax 🔗

👉 Koeman ziet beelden van sprintende Weghorst en geeft vervolgens eerlijke mening 🔗