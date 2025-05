Dijkshoorn fileert Rondo-uitzending met Farioli: 'Krankzinnige journalistieke beslissing'

Nico Dijkshoorn meldt zich maandagavond tijdens de Rondo-uitzending, waarin Francesco Farioli te gast is, geërgerd op X. De talkshow van Ziggo Sport stond vrijwel geheel in het teken van het vertrek van de Italiaan bij Ajax, waardoor het landskampioenschap van PSV behoorlijk ondergesneeuwd werd. Dijkshoorn spreekt van een 'krankzinnige journalistieke beslissing'.

Presentator Wytse van der Goot opende de uitzending van Rondo nog wel met de opmerking dat er 'uitgebreid aandacht besteed' zou gaan worden aan de festiviteiten in Eindhoven, maar in de praktijk kwam daar niet veel van terecht. Het nieuws dat Farioli na één seizoen zijn conclusies trekt en Ajax verlaat domineerde de gesprekken aan tafel volledig.

"Je zal PSV'er zijn en nu naar Rondo kijken", schrijft Dijkshoorn op X. "Twintig seconden de schreeuwende Noa Lang en verder een uur lang lullen over de tweede plek van Ajax en de vertrekkende coach. Krankzinnige journalistieke beslissing", aldus de dichter, schrijver en columnist van Voetbal International en Libelle. Een twitteraar reageert met de opmerking dat het kampioenschap van PSV 'het nieuws van gisteren' is en Farioli 'het nieuws van vandaag', waarop Dijkshoorn schrijft: "Behandel dat dan niet met drie taalarme nostalgische ex-voetballers", verwijzend naar tafelgasten Marco van Basten, Ruud Gullit en Youri Mulder. "Maak er een goed journalistiek programma van."

Dijkshoorn: 'Leg dat Gullit maar eens uit'

Dat het drietal er zit is volgens een andere twitteraar juist een reden voor Farioli om aan te willen schuiven in de Ziggo Sport-talkshow. Dijkshoorn sneert: "Ja precies. Armzalige vragen, geen journalistieke insteek. Veilig." Verderop gaat hij nog even door: "Drie hoofdredacteuren sport van het Algemeen Dagblad, de Volkskrant en De Telegraaf zou een minder vlak programma hebben opgeleverd. Nu tenenkrommend gelul van ex-voetballers. Journalistiek is een beroep. Maar leg dat Gullit maar eens uit", aldus Dijkshoorn.

Je zal PSV'er zijn en nu naar Rondo kijken. 20 seconden de schreeuwende Noa Lang en verder een uur lang lullen over 2e plek Ajax en vertrekkende coach. Krankzinnige journalistieke beslissing. #rondo — Nico Dijkshoorn (@dijkshoorn) May 19, 2025

